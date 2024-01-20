東呼即應：劣招打擊炒場黨 康署極速被破防

東呼即應揭懶檢控 真正用家荷包痛 康文署轄下運動場地「炒場」歪風屢禁不止，署方曾推出多項措施加以打擊，包括延長租用人不取用場地，或不在場使用的違規適用期，並加重租用人違規轉讓用場許可證懲處，然而「炒場黨」卻有方法破解。《東呼即應》發現網上不僅有人收取「手續費」，以機械人程式代訂場地，更有人以「包簽包坐」的形式賣場，假裝成場地使用者以應付康文署檢查，連業餘聯賽搞手也被迫光顧「炒場黨」捱貴場。有議員建議署方聯同執法部門「放蛇」，並嚴懲違法人士，以收阻嚇作用。

政府近年不斷宣傳，希望市民多做運動，但有專門炒賣的人士看準商機，「搶」到場地後再以高價出售牟利。市民C先生表示，公餘時間喜歡與朋友相約做運動，卻因為「炒場黨」令他一「場」難求。他指，「炒場黨」多透過社交媒體或網絡，以較原價高的價錢賣給用家。

當局為遏止炒場，以5億元天價打造了全新的系統「康體通SmartPLAY」，並在去年11月9日正式啟用，然而成效卻差強人意。C先生指，用SmartPLAY預約後，要聲明自己一定是場地使用者，不可轉售他人，但聲明形同虛設。

據康文署所述，若租用人有欺詐意圖，在作出聲明時行為不誠實，轉讓用場許可，很可能觸犯《盜竊罪條例》（第210章）第16（A）條欺詐罪，康文署可採取法律行動，一經定罪最高可判處監禁14年，但《東呼》向康文署查詢，卻發現從未有作出法律行動的個案。C先生質疑，既然轉讓用場許可有機會觸犯盜竊罪，為何署方不能與執法單位合作「放蛇」及拘捕，以阻嚇「炒場黨」。

發展慢 尚欠近千體育設施 《東呼》團隊「放蛇」發現，網上不僅有人收取「手續費」代訂場地，更有人以「包簽包坐」的形式賣場，假裝成場地使用者，以應付康文署檢查，「炒場黨」可說是無本生利。市民即使知道「炒場黨」牟取暴利，但被炒賣的場地依然有價有市，皆因規劃失衡。議員鄭泳舜指出，按2021年人口規劃標準，現時全港還欠近千個體育設施，雖然當局一直表示正在推動體育及康樂設施的10年發展藍圖，但進展仍然緩慢，希望當局盡快增加康體設施。

至於炒場問題，鄭泳舜認為是源於罰則不足，相關人士眼見炒場有盈利，卻無檢控或罰款，便會繼續炒場行為。他促請當局進一步加強巡查，或透過「放蛇」等措施堵截。

對場地有大量需求的業餘足球聯賽召集人王龍耀亦無奈指，在2014至2015年開始組織聯賽，初期也有「買場」，後來全部轉用SmartPLAY，主要是聯賽的球隊抽籤租場，但在供應量不足、無法符合賽程時，就需要「買場」。他指出，基本上每次當局有新制度推出，「炒場黨」就會加價，高達1,300至1,400元。

本報曾倡設按金制 遏炒家 說到增加炒場違法成本，本報之前便曾提議，康文署大可考慮增設「按金」制度，例如租用人預訂時必須支付1,000元按金，而且不僅要親身簽場，還要到時間離場時才可拿回按金；只要「官民合作」，市民堅持不光顧「炒場黨」，按金的虧蝕已十分可觀，令「炒場黨」承受的風險大大增加，就算賣得出，時間成本也肯定大增。

當然，康文署運動場地之所以出現炒賣情況，歸根究柢是康體設施不足，可見本港土地問題嚴重，不但住屋成問題，更影響市民健康，當局實在需要想想辦法，真正做到「惠民生 添幸福」。

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