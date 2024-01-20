醫健：醫健寶庫：醫院重建求卓越 擴展合作建共贏

過去87年來，瑪麗醫院一直是港大醫學院的主要教學醫院，為學生提供寶貴的臨床培訓和實踐機會。雙方的緊密合作不僅促進科研，更持續推動醫療科技創新，造福全球患者，其中包括在癌症和肝病研究和治療領域的重要突破，以及在人類白血球抗原基因分型、脊椎外科、傳染病、體外人工受孕、內分泌學與吸煙引致的疾病等領域皆取得顯著進展。

瑪麗醫院於過去數十年穩佔臨床醫學的領導地位，並取得多項本地和國際首創成就，包括2010年本港首例心肝聯合移植手術，2015年世界首例活體供肝右、左肝葉雙重移植手術，以及2018年本港首個醫學三維打印實驗室的建立。

儘管如此，學院及瑪麗醫院追求醫療卓越的步伐並沒停止，醫院的重建計劃正如火如荼地展開。根據2016年施政報告的10年醫院發展計劃，瑪麗醫院及醫院管理局轄下的另一所港島西聯網醫院——葛量洪醫院，正基於現有的協同合作框架上進一步發展成為學術與醫療樞紐。

學院正和瑪麗醫院攜手合作，讓後者發展成一所匯聚現代化學術與醫療的中心，將臨床服務、研究和教育融入醫院營運，以進一步推動臨床卓越和創新，促進交流和合作，推動知識和技術共享，並提供更先進的設施和最優質的醫療服務。

與此同時，葛量洪醫院亦正進行重建計劃第一期，並在香港賽馬會慈善信託基金的慷慨捐贈下增設癌症科研及教學大樓，新設施將有助學院轉化研究成果至臨床服務。這些重要的重建工程有助進一步鞏固學院和醫管局未來的協同合作夥伴關係，推進醫學知識和病患護理的發展，造福社會。

香港大學李嘉誠醫學院

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