元朗豬場爆非洲豬瘟 漁護署已銷毀1393隻

【本報訊】元朗新田一個持牌豬場早前爆發非洲豬瘟病毒，漁農自然護理署其後展開豬隻銷毀行動，昨日完成銷毀共1,393頭豬隻，已按照既定程序運往新界西堆填區棄置，漁護署會為該豬場安排徹底清潔及消毒，並已就事件通報世界動物衞生組織，同時正聯同國際專家調查及了解病毒源頭。有關豬場3公里內有8個豬場，目前均被禁止運出任何豬隻。

漁護署表示，會適時安排獸醫巡查區域內的豬場，及再次從豬隻抽取樣本進行非洲豬瘟病毒檢測。

自本月3日起，漁護署已根據國際獸醫專家的意見加強本地豬場防疫措施，要求所有本地豬場為豬隻屍體採集鼻腔拭子樣本交漁護署進行非洲豬瘟病毒檢測，確定不帶病毒後，該豬場方可自行安排棄置有關屍體。

漁護署又稱，已實行一系列防護措施，包括聯同國際獸醫專家，為本地豬場提供生物保安安排指引；向養豬業界進一步講解及培訓適用於其豬場的生物保安措施；推出《非洲豬瘟個案呈報指引》，協助豬農偵察疑似個案，及早呈報並作出適當跟進；已經派發採樣物資及保護衣給所有本地豬場；以及透過短訊群組和豬農保持密切聯繫，讓他們知悉非洲豬瘟的最新情況。