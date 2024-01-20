涉發布煽動訊息 無業男還押

【本報訊】一名35歲男子涉嫌多次透過「連登」網上討論區持續發布具有煽動意圖的訊息，並於本周四下午在沙田區被香港國安處拘捕。涉案男子昨日被國安處暫控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，並被解往西九龍裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，國安法指定法官、主任裁判官蘇文隆，按控方申請將案件押後至2月23日再訊，以等候進一步調查，包括檢視被告的電腦，期間被告須繼續還押。

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被告曾國熙（35歲），報稱無業。控罪指被告於2023年7月21日至2024年1月18日期間在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在LIHKG（連登討論區）發布、提供及/或持續提供陳述，具意圖：引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。