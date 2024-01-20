38大狀涉612基金投訴 公會指4人違守則

【本報訊】香港大律師公會前日舉行會員周年大會，昨日會見傳媒並交代38名大律師被投訴為一些由「612人道支援基金」資助的2019年社會事件個案提供法律服務時，涉嫌專業行為失當。公會主席杜淦堃表示沒有證據顯示他們構成專業行為失當，但有4名大律師被發現違反行為守則，並已個別發信。

早於2022年5月投訴人向公會投訴，隨後公會成立特別調查委員會按既定程序處理，經過一年半調查後，杜指沒有證據顯示38名涉事大律師的行為構成專業行為失當；沒有任何不誠實行為或刑事成分；有關專業行為失當投訴不成立，調查終結；調查過程中，4名大律師被發現違反大律師的《行為守則》中專業業務管理上的要求，包括未有保存部分文件紀錄，針對該4名大律師，公會已經個別發信給他們，指出違反守則的地方，並敦促他們日後必須穩妥地保存所有紀錄。

有7人曾被指義務變取酬

投訴當中，部分大律師涉及多項投訴，有7人被指在有關的法庭個案中，「以義助服務形式延聘」出庭，但實際收取費用，涉嫌誤導法庭，該項裁定不成立，因7名大律師均能證明他們沒有向法庭表示是以義助形式，或確實沒有收取分文。26位大律師被指在收取有關訴訟費用時，沒有經過指示事務律師，直接向「真普選聯盟有限公司」或基金收取支票，該項亦裁定不成立，因當中24名均能出示文件紀錄證明有關支票由事務律師轉交，另外兩宗未有保存文件紀錄，技術上違反守則。有29名大律師被指同意收費視乎「或有事件」，即俗稱「按結果/條件收費」，該指控亦裁定不成立。