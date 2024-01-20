藝發局停資助劇協頒獎 獲當局力撐

【本報訊】香港戲劇協會舉辦新一屆舞台劇頒獎禮，不獲藝術發展局資助，康樂及文化事務署亦不借出場地，藝發局指收到不少意見指上屆頒獎禮有不妥安排，有損藝發局聲譽。該協會昨要求藝發局收回指控，又指有關決定是告訴公眾「真的有條線」，對此感到遺憾。政府則表明支持藝發局的決定，對於有意見認為這是扼殺創作空間，政府認為此實屬本末倒置、混淆視聽。

劇協稱無偏離以往做法 劇協昨召開記者會，會長馮祿德形容藝發局今次以一封信件就沒有商量和轉圜餘地感到驚訝，他指過去一直毋須就頒獎禮向藝發局事先提交計劃，頒獎禮主題及邀請嘉賓亦毋須得到局方批准，他強調今次沒有所謂「偏離以往做法」，又指頒獎禮過去30屆很多時亦有邀請文化藝術界以外人士出席，包括時裝、化妝、體育、新聞界，目的並非「搶焦點」，而是配合當屆主題。他又指上屆頒獎禮嘉賓之中，尊子是漫畫家，蔡玉玲是紀錄片執導，反問藝發局為何不視他們為藝術界別。

對於藝發局聲明提及，有委員及政府代表對去年舞台劇頒獎禮的內容、舞台設計等表達關注，馮解釋，當日舞台純粹以美學角度設計，如被認為有特定主題想表達，是「美麗的誤會」。他指藝發局今次的決定反而是告訴公眾「真的有條線」，對此感到遺憾。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表明支持藝發局的決定，指任何文化藝術活動獲公帑支持與否，屬於資源用得其所的問題，絕非限制創作。就有個別意見指藝發局是次決定影響甚至扼殺創作空間，政府認為此實屬本末倒置、混淆視聽。政府絕不認同此等無理言論。