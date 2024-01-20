眼疾病情惡化 黎智英多病纏身

【本報訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司被起訴，昨踏入第13日審訊。庭上揭露，原來黎患有眼疾，需接受手術，最近病情更惡化。審訊中，他一直依賴聆聽來了解審訊內容。最終經過多方商討後，終讓黎坐到犯人欄前一排，他戴上了眼鏡，而屏幕畫面亦特意放大。消息指，黎所患眼疾為視網膜靜脈阻塞，該病與高血壓有關。

西九龍法院第3庭犯人欄設有前後兩排，前排前方設小型電視屏幕。由審訊首天起，黎便一直坐在後排近中間位置，他會戴耳機協助聆聽，但只會在抄錄筆記時才戴起眼鏡。

昨日審訊圍繞與案有關的WhatsApp訊息，早上休庭前，法官關注黎似乎難以閱讀螢幕上顯示的訊息。辯方此時透露黎有眼疾，他接受手術後，最近病情惡化，他一直靠聆聽來了解審訊內容。法官建議讓黎坐到前排，但控方關注或有保安方面的憂慮。

暫准坐前排 閱讀螢幕訊息 半小時後小休完畢，黎回到犯人欄，只見他如常戴耳機，但今次他坐到前排並戴上了黑色眼鏡。辯方向法庭表示，與控方及懲教署人員商討後，可讓黎坐於前排，但坦言這是暫時性措施，日後如何處理，需要繼續磋談。審訊期間，控方展示相關訊息內容，畫面明顯較之前大，相隔較遠亦可清楚看見內容。

據了解，黎所患眼疾為視網膜靜脈阻塞，此病多由高血壓引起；而黎入獄後曾被診斷患高血壓，懷疑眼疾與此有關。翻查紀錄，黎早年曾公開承認患糖尿病，亦被揭懷疑患上腦退化症，他頻密前往中環一間診所接受舌針治療，近年來身體亦亮起紅色警號。2021年，黎於獄中被診斷出高血壓及牙痛問題，2022年服刑期間更曾確診新冠肺炎，需到院所醫院內隔離，未能親自出席同案的管理聆訊。