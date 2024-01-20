張劍虹：《蘋果》谷反送中遊行 晤彭斯黎智英興奮

自此多談制裁 編採愈發偏激 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹續作供。張稱，2019年黎曾多番透過《蘋果日報》催谷「反送中」遊行，同年7月黎更前往美國跟美國前副總統彭斯、前國務卿蓬佩奧等人見面，對於能夠跟美國高官見面，黎顯得「都幾雀躍」。張指，黎之後開始多談有關制裁的事，《蘋果》編採政策亦愈發偏激。

黎昨未見與張交流。審訊期間，庭上展示一段對話，顯示黎將一段訊息轉發給張，該訊息原本是由前美國國務院資深顧問惠頓傳給美國前副國防部長沃夫維茲，內容談到2019年7月《彭博》的報道，當中提到，黎曾經與美國官員會面。報道說，惠頓代表壹傳媒。

黎曾指「和勇唔好畀人分化」 張稱，2019年7月黎曾前往美國，跟前美國副總統彭斯、美國前國務卿蓬佩奧及前美國國家安全事務助理約翰波頓見面。張說，他事後才知黎曾跟該些人士見面。同月，黎接受何俊仁訪談，期間黎說會面過蓬佩奧，談及要制裁中港領袖，並請美國支援反送中運動。黎要求張「做番大啲」該訪談。張說，相信該次是黎第一次公開講有關制裁的事。

就着能夠和美國高官見面，張坦言黎「都幾雀躍」，黎認為會對反修例運動有幫助。張又謂，「嘩，原來真係可以去白宮見啲咁勁嘅官員，大家都覺得好似有啲high（興奮）」。自此黎開始多談制裁，《蘋果》編採政策也愈發偏激。黎曾在「飯盒會」等場合說「和勇唔好畀人分化」等話。另外，黎要求找反對派人士及抗爭者拍片，談抗爭經歷及苦況，張認為黎這樣做是想激起抗爭情緒及同情。

藉林榮基訪問 籲市民上街 張又稱，銅鑼灣書店店長林榮基被拘留內地一段時間，返港後去了台灣。黎於2019年4月發指示，提到「會用林榮基的新聞催谷28號大遊行，但要做頭條必須有林的電話訪問，請與林聯絡促成此事」。張最終與林做了訪問，並寫成報道。張昨在庭上說，該大遊行是指2019年4月28日舉行的「反送中」遊行。遊行前一日，《蘋果》出版題為「林榮基流亡台灣 臨別呼籲 守護香港明日上街」的頭版報道。張強調，自己是按黎智英指示寫報道，催谷市民上街。

張又憶述，《蘋果》2019年推行訂閱計劃，讀者需付3元手續費。2019年6月15日，張傳訊息請示黎，說「就今次出來抗爭的人日後療傷和訴訟，我們可以在三元手續費撥一元出來成立基金協助」。黎回答說「非常好idea！」2019年7月，張發訊息給黎，說「港蘋付費總人數已超過30萬！」「會開票捐30萬給反送中訴訟基金」。張說，相關款項是以《蘋果》名義支付。

涉案4名被告包括黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

張劍虹供詞重點