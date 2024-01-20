網紅任駐校社工遭辭退 港專：另行安排實習 樂善堂澄清：並無教師聯署逼走

陳鈺麟

【本報訊】YouTube頻道「JFFT」成員、名為「床哥」的陳鈺麟，日前聲稱在一間中學擔任駐校實習社工，但工作第二天已接獲就讀的香港專業進修學校來電，表示該中學老師「聯署」要求將他辭退，陳因而拍片表達不滿。港專學院昨日回應事件，指聯署原因屬雙方信任與接納問題，由於「勉強無幸福」，已安排另一機構助陳完成實習要求。不過，九龍樂善堂晚上澄清，有傳媒報道該堂屬校老師聯署致函港專要求辭退某實習社工，該堂調查及了解後，證實並無此事，相關學校因應事件已啟動危機處理小組，並與教育局緊密聯繫，聲明又指港專已主動表達重新安排實習機會給陳。

「品德若惹質疑或需反省」 港專昨日召開記者會，校方指陳鈺麟是「潮流啲嘅網紅」，有不同表達方式，聯署箇中原因屬雙方信任與接納問題，由於「勉強無幸福」，現已安排另一機構助他完成實習要求。港專學院校長陳卓禧表示，面對新轉變，用新媒體形式、新手法服務對象，或帶出正確價值觀及正能量，校方認同「床哥」的初心，並指其手法或可為社工專業帶來新做法，值得探索，強調事件並非「邊個唔要邊個」。但陳卓僖又指，言行是品德的其中一項，若引起他人質疑品德或有需要反省。

港專指，陳鈺麟早前已完成第一個實習，當中並無出現問題，亦無收到負面評價，且他在入學面試時已透露，修讀社工是因他在網絡渠道接觸到很多個案，有需要增長專業知識及能力。港專社會科學院院長兼系主任崔日雄指，並非完全了解陳鈺麟在網上的言行及形象，但理解上亦是發放正能量為主，故不認為會影響社工的形象，亦對他有信心可以成為好社工。對於近日收到其他機構致電「伸出橄欖枝」，可接收陳鈺麟前往實習，並與新機構已有充分溝通，崔日雄稱絕對相信陳符合專業水平。