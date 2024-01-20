正生校監：不因閒話停辦

崔康常

【本報訊】正生會一眾高層涉嫌串謀詐騙，事件引起各界熱議，正生書院學生可能大受影響，尤其是應屆中學文憑試考生。正生書院校監崔康常堅稱事件屬一場「誤會」，指正生會過往是借錢經營正生書院，學校目前正欠正生會4,000萬元，故需要籌集資金，並強調書院不會因為其他人的「閒話」而停辦。不過，有網民對該校不斷要求捐款表示反感，直言不會再相信該團體。

指有心人如遭「淋冰水」 崔康常強調，正生會多年前亦曾被抹黑，相信誤會最終會被澄清，該校辦學已有20多年，強調學校不會因他人的「閒話」而停辦。他又反問，如果暫停營運正生書院，誰會得益？他又提到，事件對捐款反應造成影響，亦是對一班有心人「淋一盆冰水」。他稍後時間會與政府相關部門商討善後工作。

不過，正生會財務狀況亦引起關注，其報表顯示，正生會2020年共收到4,533萬元捐款，同年在保就業計劃又取得144萬元，當年正生會轉虧為盈，錄得3,662萬元盈餘。最新報表又顯示，2022年正生會再收到2,076萬元捐款，錄得826萬元盈餘。同年正生會沽出手上相當於2,199萬港元的瑞士法郎，轉為持有相當於2,287萬港元的英鎊。此外，正生會亦以團體名義持有物業。

另一方面，正生書院連年錄得虧損，2019至2020年度錄得共449萬元虧損，2020至2021年度捐款雖大增95%，共收到185萬元，但仍然虧蝕。至於正生書院陳兆焯則被揭個人財政狀況不俗，年前才以近千萬元沽售名下物業。