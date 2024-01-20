校長涉正生會串騙 滙基書院劃清界線

正生會7名董事被指涉嫌串謀詐騙，被執法部門拘捕及通緝。被捕董事中，包括滙基書院校長劉振華，滙基書院校董會於校網發公開聲明，稱劉以個人名義參與正生會及正生書院事務，與校方並沒有任何關係，已按教育局指示成立緊急事宜處理小組跟進。另一名被捕董事李永雄則接受媒體訪問稱，自己多年來只是正生會的掛名董事，無權過問財政，純屬「橡皮圖章」，他曾多次提醒正生書院創辦人林希聖要公開財政，奈何未被理會，更指對方被通緝是「應得嘅」。被通緝的正生書院校長陳兆焯的個人社交平台有不少網民留言，促他公開涉欺詐5,000萬元一事，以及如何處理學生善後問題，惟陳沒有任何回應。

涉事的4名被捕董事昨獲保釋，他們需於下月中旬向執法部門報道。被捕董事之一的李永雄已77歲，是長期病患者，他接受媒體訪問時表示，最後一次見林希聖及陳兆焯是在一個月前，當時於深水埗龍寶酒家飲茶，除林和陳二人外，還有劉振華在場，其間林提及會將資金轉至英國發展事工及購買物業幫助年輕人，李稱，他對正生計劃在英美發展不感意外，因為是大勢所趨。

董事稱屢提正生公開財政 李續指，自己約10年前應教友湯德崇邀請成為正生會及正生書院董事，但只是「橡皮圖章」、掛名董事，多年來亦無權過問會方或書院財政。不過，他曾先後多次提醒林要公開財政，保持透明，「公家錢唔好入落自己私人帳戶，否則水洗都唔清」，奈何對方未有理會，故認為對方被通緝是應得。他呼籲其餘被通緝的3名董事盡快回港交代事件，否則一世都會背負着罪名。

滙基書院校董會則於校網發公開聲明，稱劉振華以個人名義參與正生會及正生書院事務，校方與正生會或正生書院沒有任何關係，又說校董會已按教育局指示，成立緊急事宜處理小組跟進，並委任副校長署任校長職務，以維持學校日常運作，減少對學生學習和學校管理的影響。

正生老師與校長遙距開會 至於正生書院，昨日有老師現身，並稱與身在英國的校長遙距開會，但無透露會議時間及討論內容，估計或交代一些他們未清楚的事，強調學校運作未受影響。該名老師又指，自己曾與另一名老師在處理早會時出現分歧，曾就事件向身在外地的校長及校監以WhatsApp聯繫，尋求指引。

老師又透露，有學生了解事件後表示支持正生會，認為校方做法透明，「有喺家長日講畀我哋聽」，並指暫時有3至4名家長，透過電話或WhatsApp向自己查詢狀況，但不清楚其他老師有否接到查詢，進一步安排有待校方公布。