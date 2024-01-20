年三十至初四 深圳灣或24小時通關

交通配套未完善 料難擴至香園圍 港府正與內地商討節假時延長部分口岸通關時間，最快落實時間是即將到來的農曆新年。議員田北辰昨日引述消息指，兩地初步計劃在春節期間延長深圳灣口岸至24小時通關，考慮由年三十（2月9日）至年初四（2月13日），持續5日；至於香園圍/蓮塘口岸方面，考慮到交通配套未成熟，24小時通關機會不高。田認為要確保有足夠的客流量，否則巴士公司每小時提供一班接駁車，最終政府撥款補貼加密班次，則勞民傷財。議員陸頌雄則建議，政府應盡快增加24小時通關口岸，以及推行微笑行動，吸引旅客訪港。

港府早前曾建議港鐵於指定日子延長服務，田北辰亦認為，跨境鐵路線的服務時間最多只能延長至凌晨3時。據他了解，港鐵反映了延長服務至凌晨2時的意見，因為鐵路需時維修保養，若連續多日延長至凌晨3時，將會影響多條線路的運行。他認為，鐵路服務延長至凌晨2時已足夠內地旅客在煙花及花車匯演後過關。

工會請願促恢復一簽多行 另外，本港旅遊業復甦不如預期，旅遊業聯同飲食業等4個工會昨日到政府總部門外請願，期望政府盡快恢復並擴大對內地遊客的一簽多行，以及增加「個人遊」旅遊城市名單。香港旅遊聯業工會聯會表示，香港擁有獨特的中西文化，甚或豐富的海岸公園，認為在吸引遊客方面均具有競爭力，考慮到去年訪港旅客人數僅為疫情前的一半，因此相信恢復一簽多行後，將有助增加旅遊收入，以及帶來更多的就業機會。

業界籲杜絕強迫購物吸客 香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，除保證旅客人數外，旅遊業界需針對遊客口味的轉變，開發具特色的文化旅遊和深度旅遊，本港具不少傳統及人文文化的旅遊地方，均有助令本港更具競爭力，政界應持續舉辦更多國際級盛事，開發更多深度以及郵輪等特色旅遊，提升本港吸引力和競爭力。

百貨商業僱員總會副理事長鍾博文表示，內地遊客通常對奢侈品、高品質商品消費有較高的需求，期望當局可將內地訪旅客帶回內地自用物品的免稅額，從目前的5,000元提高到2、3萬元，將有利吸引遊客。他又相信，杜絕強迫購物及不良銷售，保持香港購物天堂的美譽，為零售帶來商機。

議員鄧家彪表示，當年走水貨問題引起紛爭，主要因兩地發展差異所至，現時北區水盡鵝飛，相信水貨客問題不再存在，增加旅客數量刻不容緩。