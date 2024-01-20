派兩萬鼓勵生育 當局直言成效難測

【本報訊】去年施政報告提出新生嬰兒一筆過兩萬元現金獎勵，為期3年，但外界指誘因不大。立法會財務委員會昨通過涉款22.8億元的「新生嬰兒獎勵金」撥款申請。表明反對的議員直指財政困難，政府寧願削減福利，也要慷慨派生育利是。對於有聲音質疑如何評估措施的成效，政府坦言無得「包生仔」，冀以配合多項相關政策的「組合拳」提升生育率。

政府在財委會會議上指香港的生育率是全球最低，平均每名婦女只有0.8個子女，低於南韓、新加坡和內地，又指有關措施乃政府態度和政策的重要突破，希望議員支持。

外界批評兩萬元對生育誘因低，議員陸瀚民建議若今年新生嬰兒數目仍比去年少，可考慮加碼，例如推出累進式子女免稅額，但政府指若推出累進式子女免稅額，政府將每年少收42億元稅款，並非小數目。被問及如何評估成效，政府形容有關獎勵無得「包生仔」，但配合其他項目如優先揀樓等「組合拳」，盼可提升港人的生育意願。

涉款22億 社福界有微言 表明反對建議的社福界議員狄志遠認為措施無助提升生育率，指政府財政困難，可能會調整民生收費，但就慷慨動用22億元派生育利是。他指22億元相當於社福機構被削減資助11年的款額。政府則指不能以今次撥款與削減開支作類比，否則很多政策都不能推行。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀，關注港人一旦在外地回港的途中誕下嬰兒，會否可酌情取得獎勵金。政府回應稱，雖然新生嬰兒必須在香港出生是申請條件之一，但政府有酌情權批出獎勵金，一旦收到相關個案，會盡量寬鬆處理。

另一議員尚海龍指按照《基本法》，「雙非」父母其在港出生的小朋友是永久居民，然而「高才通」不被列為生育獎勵的受惠對象，做法並不公平。政府指「雙非」父母不是永久性居民不能申領福利，措施由來已久，因此高才通在港生育不獲獎勵，做法不涉歧視。