庫房空虛 議員倡再降股票印花稅

【本報訊】面對巨大財政赤字，雖然政府早前強調要開源節流，卻表明不會開徵多項新稅，有財金官員更強調無論目前或短期，均不具備條件開徵資本增值稅，亦表明不會考慮開徵陸路離境稅或消費稅。有議員亦指若開徵新稅，擔心令投資者卻步，然而股票交投淡靜，建議下調股票印花稅。

開徵新稅或損投資者意欲 金融服務界議員李惟宏昨在電台節目中表示，香港的競爭優勢是低稅率，政府作出澄清是發放不希望輕易改變的正面訊息。現時增加任何稅收對市場都不利。他相信有其他方式開源節流，改善政府的財政壓力。另一議員容海恩亦指，政府鼓勵更多企業來港落戶，如現階段徵收新稅，擔心會令投資者卻步，將資金調到其他國家而非香港。

雖然政府早前把股票印花稅由0.13%下調至1.1%，但股市仍然一潭死水，業界一直要求政府進一步下調稅率。容海恩亦指在股票交投淡靜下，她建議下調股票印花稅，金管局亦可以調整外匯基金投資成分，買入本港股票。

對於政府早前表示，對於多年未增加收費的公共服務或涉及用者自付原則的項目，是時候檢視，繼而又傳出公立醫院急症室擬增收費的消息。容海恩指在現時經濟狀況下，市民不想有大轉變，希望政府作檢視時做好諮詢工作。