智慧政府頻甩轆 電子牛肉乾恐碰壁

【本報訊】本港已引入俗稱「電子牛肉乾」的「電子定額罰款通知書先導計劃」，行政長官會同行政會議早前決定進一步修訂現時多條交通條例，允許以電子方式發出罰款通知書。立法會審議相關條例草案的法案委員會昨日召開會議，有議員斥政府「先天性條件都未做好」就推行條例，容易導致「天怒人怨」，亦有議員擔憂政府近期電子政務「頻頻甩轆」，讓「好事變壞事，便民變擾民」。

政府提出修訂《定額罰款（交通違例事項）條例》、《定額罰款（刑事訴訟）條例》、《道路交通條例》及它們的附屬法例，以在不改變有關罰則水平的前提下，利便透過電子方式，對某些違例事項及交通罪行執法，以及透過電子方式，提供和要求提供關乎交通罪行或意外的資料。

議員陳紹雄指近期政府推出電子政務頻頻甩轆，而且網絡詐騙層出不窮，容易讓政策好事變壞事、便民變擾民，而政府指會分階段施行，詢問有甚麼準則到甚麼時候全面轉電子化。運輸及物流局副秘書長麥震宇回應指政府會加強宣傳，而網站研發會和資科辦討論，也會有壓力測試。執法部門的代表補充指修例後並不會全面電子化，違例泊車責任在車主，運輸署署長要求車主提供的電話號碼和電郵的時間需時16個月，而超速、其他交通違例責任在駕駛者，但駕駛者續牌時間最長為10年，如他們仍未提供資料，就不能以電子方式給予通知書。

委員會關注電子聯絡方式 多名議員關注當局沒有收集電子聯絡方式，導致難以執法。議員江玉歡指政府往往「先天性條件都未做好」，導致「天怒人怨」；議員黎棟國也指很多市民沒有電郵，即使有也是「殭屍電郵」，並不會查看。麥回應指條文有寫明需要驗證車主或駕駛執照持有人能以短訊、電郵方式收到訊息，該電子聯絡方式才會接受。