入境處擬機場增羈留所 全天候運作

【本報訊】當局有意在香港國際機場設立多一個羈留所。立法會文件披露，因應香港國際機場的發展，入境處會在機場內設立多一個24小時運作的羈留所，供短期羈留等候訊問、研訊、准許或拒絕准許入境的決定或在被拒絕入境後等候被遣離的人士，新羈留所最多可以羈留52人。據了解，新羈留所主要是用作羈留證件有問題不能離開，等待遣返的人士。

將軍澳新總部設羈留中心 此外，將軍澳的新總部已於2023年第三季竣工，相關辦公室和設施將於2024年分階段搬遷到新總部。根據文件，新總部於執法大樓2樓設有一個羈留中心，最多可羈留95人，將取代現時位於馬頭角道政府合署1樓及2樓的馬頭角羈留中心。相關附屬法例預計將於2024年4月提交立法會以先訂立後審議的程序審議。

另外，入境事務處本月15日至18日一連4日在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」，及連同其他執法部門執行的「冠軍行動」和「風沙行動」，拘捕13名懷疑非法勞工，其中一人為假難民。入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。