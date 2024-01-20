經濟復甦勢頭慢 消費信心無力挽

股樓積弱 市道冷清 港人比疫情時更慳皮 疫後復常將近一年，本港經濟未見復甦，股樓全無起色，消費市道更加低迷。有政黨昨公布每半年一次的「消費者信心指數」調查結果，當中3個指數之一的「目前狀況指數」由2023年6月時的84下跌至歷年第二低的77，其餘指數的數值亦較上次調查有所下跌，且還低過疫情時期。對於有關指數下跌，有議員認為是經濟復甦力度未及預期，股市樓市疲弱、地緣政治和高息環境亦令市場瀰漫負面氣氛。由於疫情改變消費模式，各界宜調節思維以迎合市場環境，而政府亦應設法提振市民的消費信心。

昨日公布的「消費者信心指數」，在去年12月11日至19日訪問802名18歲或以上操粵語的市民。3個指數內容則分別是回看過去一年及現在的「目前狀況指數」；展望未來的「消費者預期指數」；以及綜觀過去、現在及將來的「綜合消費者情緒指數」。所得數值分別為77、91、87。相對疫情期間，該指數在2021年6月錄得的數值為106、97、100，跌幅明顯。

發布利好數據 助提振信心 議員周浩鼎指調查反映市民對經濟狀況的擔憂，畢竟去年年初不少市民都對經濟市道持樂觀態度，惟復甦力度比預期緩慢，政府亦將本地生產總值（GDP） 的增長預測不斷向下修訂，加上樓價下滑等消息，容易引致負面情緒。但他又指去年底亦有多項數據顯示本港經濟有令人鼓舞的表現，例如去年的訪港旅客回復至疫情前五成半的水平；2.9%的失業率反映本港近乎全民就業；加上逾9,000間外國公司回港進駐、超過300家外資企業打算來港落戶，顯示香港疫後經濟復甦情況其實不如坊間悲觀，他建議政府適時發放利好數據，以提振市民對於本港經濟狀況的信心。

網購成潮流 零售店忌死守 另一議員陳學鋒表示，商業經營因疫情而出現變化，然而不少仍採取疫情前的經營模式，導致同實際情況有落差，他說的確有一些店舖關門大吉，市面較為冷清，但其實網購的數字正不斷上升，單純的店舖零售模式未必跟得上潮流。在旅遊方面，亦由疫情前的團體旅遊購物，改變成個人「深度遊」並轉向較零碎的消費體驗。他建議社會各界應針對疫後整體經濟模式而轉變營商思維，迎合市場環境。