愈解愈亂招民怨 港府煞車惹揣測

【本報訊】政府昨日「急煞車」，押後垃圾徵費計劃，惹起各界關注。據悉，當局「急煞車」非因大黨「跳船」，事關一眾議員均從未要求押後，僅促當局做好解說工作，相關舉措估計是當局確實聞到「燶味」。政府高層恐混亂激發的反對聲音在周末升溫，昨急敲定押後。

垃圾徵費原定於4月1日實施，隨着實行的日期愈近，坊間愈來愈多疑問，惟政府卻未能清楚解決坊間的疑慮，更有不同官員、不同答案的問題。然而，政府一直沒有退讓的意思，觀乎在周二召開行政會議前，政府還「企硬」，強調垃圾徵費教育工作要「不斷做、大量做、持續做」，並稱已要求環境及生態局局長謝展寰跟進，多辦講座、記者會等向公眾講解，但未幾就有消息傳出有更高層的官員介入。

到底是否建制派向政府施壓，要求押後推行？據悉，多個建制政黨，甚至立法會最大黨，在垃圾徵費計劃上均沒反對或勸退之意，該等政黨的態度反而是向政府反映民間憂慮和在地區進行解說工作，令計劃能如期進行。

被問押後安排 官員支吾以對 有消息人士透露，不少議員均爭相要求當局在地區舉辦多場諮詢會，惟政府卻一直以「人手不足」推卻，個別官員更籲數區一同舉辦，惹得議員大怒直言「不如18區一齊搞」。再加上實施日期逼近，愈來愈多市民反映不了解對計劃細節，相關官員的解說不清不楚，令市民怨氣更大，政府亦嗅到「燶味」。

對於政府「急煞車」，有說議員事前並不知情。多名議員更透露，當局昨日召開記者會前一段時間，才收到電話得悉政府決定，期間不少議員更追問押後的具體安排，惟政府官員均支吾以對，無法具體回應。