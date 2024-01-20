垃圾徵費垃圾 再延至8‧1出閘

解說不清公眾多疑問 4月政府大樓先試行 垃圾徵費一跪再跪！都市固體廢物徵費原定於去年底實施，後來因為指定垃圾袋招標等問題而延至今年4月1日實施，港府昨日卻宣布徵費再次押後至今年8月1日才全民實施。環境及生態局局長謝展寰解釋，市民對垃圾徵費執行細節仍有疑問，故決定政府部門及部分樓宇在今年4月1日先行先試，示範如何實際操作。環保團體炮轟當局在之前的長時間準備階段解說不清，對再押後徵費感到無奈及憤怒。議員則認為兩度延後反映垃圾徵費執行難度遠超當局估計，必須要做好宣傳工作，讓訊息「入屋」。

多輪諮詢修訂 拖拉近20年 港府於2005年推出「都市固體廢物管理政策大綱」，歷經多輪公眾諮詢和反覆修訂，垃圾徵費草案在2021年三讀通過。垃圾徵費最初計劃去年底實施，當局考慮到前線運作人手不足，為避免運作初期引起混亂，決定延至今年4月1日，當時曾承諾不會再押後。但至昨日，當局再宣布垃圾徵費第二度延期，至今年8月1日才全面實施。環境及生態局局長謝展寰表示，市民的參與對推行垃圾徵費十分重要，當局自去年10月起做宣傳，但近期收到不少人士反映不了解垃圾徵費的執行細節，雖已盡力解說，但形容「聽到同了解係兩回事」，因此決定延期，強調是負責任的做法。

當局將安排政府部門大樓及部分住宅樓宇於今年4月1日起先行先試，相關部門需要付費購買指定垃圾袋及標籤，部分住宅樓宇則由當局免費提供指定袋及標籤。謝表示，以往透過影像及文字解說垃圾徵費較抽象，當局先行先試可讓市民見到真實操作，相信到正式實施會更順利。

聞道歉問責 環境局無回應 環保署署長徐浩光早前接受訪問，談及徵費宣傳時稱「如果你想不清楚，幾時都是不清楚」。被問及會否就垃圾徵費事件道歉及問責，謝未有正面回應，僅稱作為負責任政府，要審視市民情況，未來會繼續做好解說工作。

環團斥失望 一拖再拖兒戲 綠領行動表示，對當局「拖完又拖」感到無奈、失望及憤怒，直斥更改政策實施日期令人感到兒戲，憂慮拖延垃圾徵費令堆填區飽和問題惡化，源頭減廢原地踏步。綠領質疑當局有超過18個月時間準備，但解說仍流於表面，愈解說愈不清晰，引起各界不滿，促請當局未來要多落區落戶，實地做好宣傳講解，協助物業管理及清潔業界解決問題。

綠惜地球則表示，法例通過至今已30個月，再度延期不理想，敦促當局及各界把握剩餘時間，加強解說釋除各方疑慮之餘；亦要盡快擴充回收設施、普及廚餘回收；對於基層和有需要群體應予以支援，以及為徵費設立定期檢討機制，務使法例不再延誤。

議員葉劉淑儀指，垃圾徵費兩次押後實施反映執行困難遠比當局預料大得多，亦反映當局有聽民意，認為要向作為最前線的區議員應做好解說。議員葛珮帆亦指，相關條例複雜、牽涉範圍廣，當局要圖文並茂解釋，盡早澄清網上的誤導說法。另一議員梁熙則建議當局可利用「易通行」諮詢站解釋徵費，以及協助安裝「綠綠賞」，令政策更落地。

垃圾徵費再次押後實施。 市民批評回收配套設施不足。 垃圾徵費時序