笑看天下：戰火令特朗普氣勢更盛

美英上周五大規模打擊也門叛軍青年運動（又稱胡塞武裝）嘅據點後，仍未能遏制胡塞武裝針對紅海船隻嘅攻勢。白宮國家安全顧問沙利文喺聲明中指出，過去幾個月，胡塞武裝對身處紅海和亞丁灣嘅美軍和國際船隻發動了前所未有嘅攻擊，危及美國人員、民間海員和美國夥伴，破壞全球貿易，並威脅航行自由。

美國政府近日將胡塞武裝重新列為「特別指定全球恐怖分子」，以圖阻止胡塞武裝持續向駛經紅海嘅船隻施襲。胡塞武裝發言人揚言，美方嘅做法不會影響組織嘅行動，反而會加強佢哋支持巴勒斯坦人民嘅決心。事實上，以哈戰事係紅海危機嘅癥結所在，正如出席瑞士達沃斯世界經濟論壇年會嘅卡塔爾首相穆罕默德指出，如果不先解決以色列對加薩嘅持續戰事，紅海緊張局勢和危機無法解決。佢認為，以色列必須對「兩國方案」作出有約束力嘅承諾。之不過，呢個建議暫時應係「不可能的任務」，因為以色列總理內塔尼亞胡殺紅了雙眼，根本不肯停止戰事。

再說，伊朗繼打擊伊拉克和敍利亞嘅恐怖組織目標後，日前再空襲鄰國巴基斯坦境內嘅遜尼派武裝組織「正義軍」據點；美、英、法譴責伊朗施襲加劇區內緊張局勢，必須停止；聯合國則強調安全問題必須透過對話，而非靠打擊解決。然而，胡塞武裝依然對駛入紅海嘅相關國家船隻發動無人機和導彈攻擊，即使其火力有限，已嚇退各國貨船，不是繞道非洲好望角，就是改以空運。如此一來，令貨櫃運費拉高3倍，還有面對保險公司不承保嘅問題。胡塞武裝背後嘅靠山係伊朗，中東戰火擴大，呢壇嘢若然擺唔平，拜登競選連任阻力更大，且眼白白睇住對手特朗普氣勢更盛！