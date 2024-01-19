自成一家：日本發展的最大挑戰

本港某立法會議員早前到日本旅行後，高調在社交網絡平台發貼，批評在日本購買電子支付卡困難，聲言「終於明白為何日本經濟蕭條」，惹來網民一面倒負評，紛紛嘲笑該議員嘴巴罵日本，身體卻又很誠實地赴日遊玩。不過話說回來，這位議員的結論其實也沒有錯。

曾幾何時，日本可是世界第二大經濟體，在工業基礎、製造業、科研能力等重要行業均位居全球前列。但過去30年，日本的經濟表現確實一年不如一年，除了國內生產總值快被德國趕超，跌落到全球第4位，國民人均GDP更已掉至世界第32位，在七國集團中墊底。日前就有日媒撰文，深入探討日本是否已淪為「廢柴國家」。

從國家經濟、民眾所得等多項重要指標的數據來看，日本經濟向下沉淪已是不爭的事實，而且這個趨勢尚未停止，當中最大的原因恐怕和人口有關。眾所周知，衡量一國實力的指標是綜合國力，而人口資源在綜合國力的計算裏面佔有相當大的比重。日本人口過去數十年顯著萎縮，經濟實力自然隨之下降，以致綜合國力也持續下跌。

不得不說，過往日本政府為了消除人口問題對國家所帶來的負面衝擊，也有推出不同措施以提高出生率。但作為主要勞動力的15歲到64歲的勞動年齡人口，前年在日本總人口中所佔的比例卻下降到59.4%，反映政府多年來的努力並不成功。

環顧全球其他國家，若國民生育率不高，往往會輸入移民以解決人口結構問題，可惜日本社會一向排斥外來人，移民從來不是一個好的選項方案，近年日本政府改而從越南、印尼等國大力引進外勞。如果這招也沒有效果，那就意味着日本很大機率將永遠失去國際經濟大國的地位了。