龍吟虎嘯：這三種情況發生了嗎

台灣大選結束，賴清德當選，中國大陸國家安全部微信公眾號發文「《反分裂國家法》利劍高懸」。這篇文章劍指「台獨」分裂勢力、民進黨賴清德之流，明確提出三種情況下，大陸會使用非和平方式實現國家統一，一是「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實；二是發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；三是和平統一的可能性完全喪失。

這三種情形，可說已經發生多年及正在加劇發生。例如早在20多年前的李登輝時期，台灣當局就提出了「海峽兩岸是特殊的國與國關係」，提出了「一中一台兩國論」，這些算不算在「名義」和「方式」上要「將台灣從中國分裂出去」呢？

陳水扁時期，台灣當局提出了要「為台灣度身制訂一部新憲法」，要「建立台灣國」，要「台獨入憲」，要改「國旗、國徽、國號」，這些算不算要「造成台灣從中國分裂出去的事實」呢？

到了馬英九時期，台灣當局口稱「九二共識」，但在行動上「不統」，反對統一，「把台獨作為選項」，堅持「台灣是主權獨立國家」，這些算不算是「造成台灣從中國分裂出去的事實」呢？

從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，都在「倚美謀獨」，搞「去中國化」，都在搞或明或隱的「台獨」宣傳和教育，都在用分裂意識、仇恨中國毒害台灣人的思想和感情，令台灣社會發生系統性的「反中政治惡變」，這些算不算是「將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變」呢？事到如今，把「台獨」寫進黨綱的民進黨，其主席賴清德被選上台，這位「務實的台獨工作者」盤據大位，一再堅稱要和中國「死拚」，「保衞台灣國家主權」，這算不算「和平統一的可能性完全喪失」呢？

從大陸這些年的表態和舉措來看，這些情形似乎還沒要到使用「非和平」統一手段的最後關頭，只是在警告，要讓台灣當局懸崖勒馬，否則利劍砍下！