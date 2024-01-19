坦言集：早晚大戰

中東是否出現大戰，決定因素是伊朗會否直接參戰。美國、以色列相信都希望伊朗參戰，因為目前與哈馬斯、真主黨、也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）的戰鬥，是與伊朗支持的地方武裝作戰。由於戰場範圍限制，地面進攻不易打，勝之不武，勝利也沒有決定性作用。而在伊朗支持下，它們還可前仆後繼地與美以決鬥。

但事實上，對它們的地面戰爭，美以敗陣的機會頗大，殺的只會是平民百姓，抓不到地方武裝的主力，便不可能將之消滅，且殺傷平民過多，國際形象惡劣。在國際輿論壓力下，愈是持久作戰，失敗機會愈大，美國在阿富汗便是這樣被拖垮。哈馬斯等實力和戰術運用勝於塔利班，美以與它們作戰，潰敗的速度會更快，而以色列在加薩已有挺不下去的迹象。

美以的生路，只可以是挑釁伊朗，讓其出戰，便可藉詞轟炸伊朗，美以動用大戰的力量與之決一死戰。伊朗敗，便難以支持各地方武裝作持久戰。大戰開始，美以會全面不加限制、無差別地轟炸巴勒斯坦（加薩與西岸佔領區）、黎巴嫩、也門、伊拉克與敍利亞，有類世界大戰的規模，英國、北約會被挾持上陣。美國的目標是製造第二次世界大戰式的勝利，或許這便是美國和以色列的計劃與設想。

伊朗一直自我抑制，不給美以藉口，但美以得寸進尺，緊緊加壓，尤其是最近伊朗南部死傷更多群眾的恐怖主義行動，表面上是伊斯蘭國所為，背後還是美以。伊朗近日報復，大炸伊拉克、敍利亞境內美以的據點，一是公開報復，示強勢於天下。二是還是抑制，限於伊拉克、敍利亞 （和巴基斯坦）境內，沒有出擊以色列境內和美軍的艦隻及海外基地。伊朗的反制，相信不能約束美以進一步的挑釁，隨後當會有更激烈的衝突，特別是以色列承受的軍事、外交與經濟壓力日益嚴峻。美國可因其他因素猶豫，以色列極右政權卻是背水一戰，不戰即戰爭內閣也會分裂。以軍會否侵略黎巴嫩，加重對加薩、西岸佔領區的轟炸，滅絕巴勒斯坦人民？它會不會、敢不敢空炸伊朗德黑蘭等大城市呢？

中東戰雲密布，中國與俄羅斯均無能為力，背後是美國霸權主義因勢弱而瘋狂，可以不顧一切。相對而言，中俄過於保守觀望，不敢冒險，沒有美國的主動心態與行動決心，便只讓伊朗和它的抵抗聯盟去獨力對抗美以。