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中環大館修樹工困升降台
【本報訊】昨日上午近11時半，一名姓區（67歲）男工人，在中環荷李活道10號大館利用升降台工作期間，機器疑因沒有電力供應，區男被困升降台上，遂慌忙通知保安員協助報案。消防接報趕至，迅速把事主救回地面，事件中無人受傷。
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