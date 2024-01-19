情困女蹈海 遊港深圳大學生拋水泡救人

【本報訊】昨日凌晨1時許，一名23歲女子獨坐在灣仔金紫荊廣場旁的海濱花園欄杆，其後她突然跳落海中，剛巧附近有3名遊港的深圳大學生聊天，其中一人乍聞「噗」一聲，循聲查看目睹女子墮海，且在近岸邊載浮載沉。

事主友人剛巧走開 現場消息指，他們問女事主「要不要幫手」，女子立即高喊「救我呀！救我呀！」其中一名學生遂把置放欄杆上的水泡拋落海。據悉，一名與女事主同行的男友人在事發時剛巧走開，他返回赫見她墮海，慌忙跑到一輛停泊在廣場對開的工程車，向工作人員求助並由對方協助報案。

救援人員接報趕至，迅速救起女事主並載返至附近碼頭上岸，她獲救時清醒，隨即由救護車送往律敦治醫院治理。執法人員經初步調查後，把案件列「企圖自殺」，正調查事主墮海原因。據悉，3名協助救人的深圳大學生就讀3年級，他們於前日結伴來港旅遊，其中一名學生憶述事件時謙虛稱「做一個唔留名的好人就得喇！」消息指，女事主疑因感情問題不開心蹈海輕生。