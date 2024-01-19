利刀劫車 2匪搶25萬現金 撼燈柱1人就擒

一名90後男子於前晚報案，指與其女友人兼車主，在上水古洞被兩歹徒持刀指嚇，劫去其載有25萬現金的私家車後逃去。執法人員其後在燕崗村，發現懷疑失控撞柱的涉案私家車，惟歹徒及車上現金俱不知去向，經追查後，於粉嶺水務廠房對開，以涉嫌「行劫」及「偷車」拘一男，並追緝一名在逃男子。

本周三晚上9時許，一名姓梁（34歲）男子在上水古洞路報案，指與其姓李（25歲）女友人，遭兩名歹徒各持一把約20厘米長利刀指嚇，並劫去女友人的私家車，車上載有一批現金，歹徒得逞後，駕車沿青山公路古洞段往粉嶺方向逃去。兩事主沒有受傷，向執法人員講述事發經過，據悉涉事私家車貼有港車北上行車證。

上水犯案 粉嶺拉人 執法人員調查期間，一輛私家車駛至上水燕崗村對開一彎位懷疑失控，撼撞一支燈柱後，再反彈剷上對面行人路始告停下，私家車車頭嚴重毀爛，擋風玻璃破裂，零件碎片散落一地，燈柱則被撞至傾斜，燈罩墮地破爛。人員經進一步調查後，相信涉事車輛為早前被劫去的私家車，惟歹徒及車上25萬現金不知去向，人員在前座位置發現一把連套的鐮刀，車旁遺下數攤血漬，相信有歹徒負傷棄車逃去。

人員在現場及附近一帶兜截，其後在粉嶺水務廠房對開，截獲一名姓林（37歲）男子，經初步調查後，以涉嫌「行劫」及「未獲授權而取用運輸工具」把他拘捕，他報稱不適，需由救護車送院檢驗。人員正追緝一名年約20至30歲、瘦身材，身高約1.7米的男子。