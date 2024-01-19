虛報的士冒煙 女文員囚4周

【本報訊】一名見習消防隊長因見消防局外違例泊車，向執法人員投訴。一名女子疑不滿其行為，涉嫌報案訛稱看到一輛的士冒出煙和火花。她被控虛假火警警報及導致警力的浪費兩罪。她早前認罪，昨於東區裁判法院判刑。裁判官引述報告指，女被告說法是見習消防隊長不知道不成文規矩，而且她有情緒病，因情緒失控所以才犯案。裁判官指女被告懷恨在心，為了報復犯案，虛耗公眾資源，批評她不負責任和自私，拒判緩刑或社會服務令，判她入獄4星期，但准她保釋等候上訴。

同案消防隊目拒認4罪

涉案34歲被告李育菁，報稱文員，被控於2023年5月17日，向筲箕灣消防局作出虛報；及明知而作出內容傾向於對任何人或財產的安全引起憂慮的虛報，因而導致警力的浪費，即聲稱她在筲箕灣亞公岩道看到一輛的士冒出煙和火花。同案另一男被告45歲劉浩殷，報稱消防隊目，他被控3項虛假火警警報罪及一項導致警力的浪費罪，他不認罪，排期3月4日開審。據女被告的同意案情指，案發時，她的丈夫是筲箕灣消防局已婚宿舍的租戶。2023年5月16日晚上11時許，一名姓邱當值見習消防隊長發現消防局外，有數輛停泊汽車阻塞道路，其中一輛屬於女被告丈夫，遂向執法部門投訴。同日稍後，邱收到一名女性的來電，指「你唔好搞咁多小動作，如果唔係玩×死你哋班仆街」。至翌日凌晨零時，消防控制室收到一名女性來電，聲稱看到亞公岩道有一輛的士冒出煙和火花。消防員發現沒有上述情況。事件浪費消防局5小時29分鐘的人力。案件編號：ESCC2531/2023