南丫海難失職入獄 海事處前高層任驗船師

死者家屬批評再獲資格屬荒謬 於2012年南丫海難事故令39人罹難，包括8名兒童，船上當時無兒童救生衣。南丫海難獨立調查報告點名9名海事處人員涉嫌失職，事件發生至今近12年，政府內部調查則指13名在職及4名退休人員行為不當，但一直未有公開交代相關人士身份及具體處分。更甚者，當年被裁定公職人員行為失當入獄的海事處前助理處長蘇平治，去年11月成為特許驗船師，可檢驗新船舊船及批准圖則。而事發後被發警告信的海事處前本地船舶安全部總經理梁榮輝，在退休後獲海事處「翻閹」聘用一年。有關情況猶如在海難家屬的傷口中灑鹽，有家屬批評，蘇再獲驗船資格屬荒謬，而處方僅發警告信阻嚇力低，漠視39條人命帶來的警號。

蘇平治在海難事件後，被控於2007至2010年間指示下屬不執行船舶須配備兒童救生衣的新例，被判公職人員行為失當罪成判囚，他上訴後刑期減至4.5個月，2018年11月獲釋。蘇在2019年6月申請成為特許驗船師，海事處認為蘇的定罪與執行安全規定有關，與驗船師工作及本地船舶安全直接相關，海事處長拒絕申請。不過，蘇提出上訴，行政上訴委員會去年8月公布判辭，確認蘇的罪行嚴重，惟不代表他永不適合擔任特許驗船師，海事處失公眾信心與其系統性失誤有關，不應只歸咎蘇，公營機構不應怕尷尬及負面印象拒絕申請。上訴委員會最終裁定蘇平治勝訴，其申請應獲批，但海事處可向蘇施加其他條件。

海事處「獲承認當局、特許機構及特許驗船師名單」顯示，蘇於去年11月21日起成為特許驗船師，任期一年，較大部分特許驗船師的兩年任期為短。翻查資料，蘇平治任唯一董事的「海驥香港貿易有限公司」，據報去年2月，成為太白海鮮舫的海事顧問。

另一驗船主任亦獲翻閹 而南丫海難獨立調查報告顯示，梁榮輝在調查時是首席驗船主任，以書面供詞解釋《船隻規例》，報告未提及梁在事故的角色，他在事故後已重新執行兒童救生衣法例。對於多名涉事公職人員重新獲聘，海難死者家屬均指難以接受。有家屬批評，蘇再獲驗船資格屬荒謬，對處方作為把關者失去信心；又指另有涉案人僅被警告欠阻嚇，質疑海事處標準低。亦有家屬指涉事人員在任時無改變陋習，蘇再有牌驗船，令人感到無安全保障。