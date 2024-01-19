安老業界憂垃圾徵費增營運成本

【本報訊】距離垃圾徵費實施只剩下兩個多月，安老業界提出憂慮，指院舍大部分垃圾也不能循環再用，亦不能避免，料約1,100間安老院的營運成本會因而增加，期望當局增加院舍資助，抵銷相關支出。

大眾在徵費後要慳垃圾費，可減少不必要廢物，例如自備袋或盒買餸，或將廢物回收。不過，安老院舍指，其棄置的垃圾之中，尿片佔最多，但尿片為長者必需品之一，亦未能回收，形容是「減無可減」。香港安老服務協會永遠榮譽主席李輝昨表示，院舍長者每日需換6至8次尿片，職員慣常會先用膠袋包好尿片，若垃圾徵費實施後要再用指定垃圾袋包裹，會增加工序及成本。

尿片佔多 斥政府補貼不足 另外，院舍亦會棄置輪椅、舊床鋪、過身長者的遺物等大型垃圾，未來每扔一件盛惠11元。李輝預料，大型院舍每月買指定袋開支或要增加數萬元，意味每年開支增加數十萬元，指當局僅向綜援長者提供的每月10元垃圾徵費補貼嚴重不足。

安老業界昨日亦與勞工及福利局與社會福利署開會，李輝會後指出，他們已向政府提出增加資助金額，當局則指需時考慮。環境及生態局早前亦指，會與安老院舍等了解情況，重申綜援及老人津貼已因應垃圾徵費增加津貼，金額亦會不時檢討。