被斥宣傳不足 當局將拍片教扔垃圾

【本報訊】垃圾徵費實施在即，市民大眾仍對推行細節深感疑惑。環境保護署署長徐浩光表示，當局會拍攝宣傳短片，展示典型扔垃圾場景的處理方法，重申市民需主動了解清楚徵費詳情，「如果你不想清楚，幾時都是不清楚！」學者認為當局需延長「綠在區區」回收點的服務時間，亦要在非法棄置黑點，安裝閉路電視。

徐浩光接受訪問時指，垃圾徵費執行的難度高，當局不會低估，稱署方亦要「摸着石頭過河」，而徵費實施前，已向不同持份者發出操作指引及分階段宣傳。對於近日物管公司以大型指定垃圾袋收垃圾，被指「包底」的爭議，徐重申做法對物管而言並不違法，但不會解除居民使用指定袋的責任，即不論物管有否「包底」，居民所扔的垃圾，均需以指定袋包好。

倡鄰居舉報違規情況 至於一旦出現未有用指定袋包好的違規垃圾，徐浩光認為清潔工人可紀錄黑點，交由物管公司舉報環保署；鄰居亦可舉報違規情況，署方執法人員會處理。徐亦提到，今年首兩個月將會安排29場由區議會牽頭的簡介會，向市民講解法案細節的安排。

環保署另指，廚餘回收桶現時在公屋覆蓋率已超過35%，今年會擴至所有公屋，令住戶及鄰近居民可回收佔家居廢物逾30%的廚餘，降低垃圾費。

而「綠在區區」回收站將在今年農曆新年前後延長服務，年廿八會延長服務3小時，年初二至初四則每日提供6小時服務，方便市民大掃除及回收。

香港浸會大學環境及公共衞生管理理學碩士課程主任鍾姍姍表示，港人棄置垃圾遠較外地方便，物管公司或政府要識別及監察違規棄置並不容易，當局需要在非法棄置黑點，安裝閉路電視提高阻嚇力。她又認為本港的回收支援不足，建議「綠在區區」回收點延長服務時間，方便市民下班後回收。