東呼即應：垃圾亂棄三色箱 環保政策得個樣

東呼即應揭社區意識不高 籲派假難民清掃 《東呼即應》日前在街上對三色回收箱進行實測，結果發現有不少與回收物品不符的垃圾都被棄置在內，例如廢紙中有污穢的紙巾，廢膠中出現小型電器，玻璃中更有衣服出現。自1998年推出《減少廢物綱要計劃》，三色回收箱幾乎成了官方單一的「香港家居廢物分類」政策，但由於缺乏監督及社區環保意識薄弱，結果三色回收箱經常淪為垃圾桶，近幾年更被媒體多次揭發清潔工會把回收物資混雜一起，疑被當作垃圾送去堆填，故三色回收箱的成效一直令人存疑。

綠惜地球環境事務主任陳霆軒指出，以往利用回收箱做回收，港人的回收意識亦很高，但只要有一個人放了不應回收的東西進去箱內，造成衞生問題，清潔工亦不會拿去回收。他又提到現在各區增設的「綠在區區」回收點，市民拿回收物資去分類棄置，可以儲積分換物品這些誘因，更能鼓勵市民進行分類回收。自2022年6月開始，環保署逐步移除市區路邊的三色回收箱，並加強鼓勵市民轉用回收成效更高的社區回收設施「綠在區區」，現時全港已有超過160個公共收集點，可接收9種常見回收物，包括紙皮、報刊、辦公室用紙等「三紙」；以及膠樽、廢膠「兩膠」；還可回收即棄餐具及膠袋。由於分類妥善，加上有環保署綠綠賞積分計劃鼓勵，令社區回收更見成效。

而環保署由2022年起已在公共屋邨展開了廚餘收集試驗計劃，全港約49個地點設置智能回收桶，收集到的廚餘會運往環保署小蠔灣有機資源回收中心，產生能源和堆肥。陳霆軒指出在家居固體廢物中有三成是廚餘，惟本港的廚餘回收配套，仍未廣泛地設置在市面，市民儲了一整包廚餘，拿出外卻沒回收配套。除了廚餘回收之餘，環保署在全港分批設置120部入樽機，並透過電子支付平台提供即時回贈，陳霆軒認為在本港要成功處理垃圾問題，政府需要加強教育大眾「源頭減廢」的意識，不要只鼓勵回收，要思考是否可以資源重用，對於減廢、零廢、減堆填目標會處理得更加好。

綠在區區見效 官冷待 在政府廢物回收嚴重缺乏宣傳教育的情況下，很多市民的環保意識已算不錯，正如環團所指「綠在區區」成效其實不俗，惟可惜又是「市民呼，官懶應」，以「綠在區區」為例，出發點是不錯的，可惜港官閉門造車，結果又是添煩添亂。例如去年聖誕節假期，「綠在區區」因為休館，多個站點的回收物品被人放在門外棄置，弄得「亂在區區」。

其實說到環保，除了市民自覺提高意識、政府加強宣傳教育，以及在向市民收錢之外，港產官僚拓闊思路，打破常規思考問題，也是很重要，東方早在2021年已經獻上藍圖，就本港海洋垃圾氾濫問題，建議安排被判社會服務令的刑事罪犯，負責清理垃圾，以節省公帑，例如可把那班吃香港、住香港，轉頭打家劫舍為禍香港的南亞假難民兵團，全部抓起來，清理全港十八區垃圾，不僅合理，更簡直是人盡其才。

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