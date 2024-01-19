3銀行可預約兌換新鈔

【本報訊】農曆新年將至，不少市民會到銀行換新鈔或迎新鈔準備派利是。3間發鈔銀行滙豐、渣打及中銀昨日起可供客戶透過銀行網站或銀行手機App預約領取新鈔、迎新鈔，上述銀行的分行均會在1月25日起提供新鈔及迎新鈔兌換服務，1月25日至27日亦會提早營業時間至早上8時，方便市民兌換新鈔。

最早1‧25可領取 滙豐銀行的客戶預約於1月25日至2月9日期間兌換新鈔或迎新鈔套裝，每套價值為3,000元或6,000元，銀行會以短訊向客戶確認預約，而各分行將會在1月25日至27日期間提前於早上8時開始營業，市民可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間換新鈔。

中國銀行（香港）同樣於1月25日起提供新鈔及迎新鈔兌換服務，並設有總值港幣3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張港幣20元，以及20張港幣50元新鈔。中銀分行將在1月25日至27日期間提前於早上8時營業，設有兌換新鈔專用櫃台及派籌登記服務。

至於渣打銀行的客戶則可於昨晨9時起至2月8日網上預約領取新鈔或迎新鈔套裝，每人每日只可預約一個時段。由1月25日至2月9日起為市民提供兌換新鈔或迎新鈔服務，所有分行將在1月25日至27日提前於早上8時營業，在上午8時至9時全部分行櫃位將用作兌換新鈔或迎新鈔，並會派籌。