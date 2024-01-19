復常通關後 港空氣質素顯著轉差

【本報訊】有環保團體發現本港復常及通關後，空氣污染水平亦疫後反彈，其中臭氧年均濃度連年攀升，路邊監測站年均濃度按年升32%，與一般監測站濃度同破有紀錄以來新高，而其他污染物年均濃度大多均升至少10%，高達29%，唯獨路邊的二氧化氮濃度按年稍跌2%。團體料臭氧情況會愈來愈嚴重，促制訂本地和區域方案應對。

多種污染物濃度創新高

「健康空氣行動」檢視環保署空氣質素監測站過去一年的數據，指本港空氣質素在2022年紀錄以來最佳後，去年顯著轉差，絕大部分主要空氣污染物年均濃度均錄得升幅，逼近2019年疫情爆發前水平。其中，臭氧的路邊監測站臭氧年均濃度升幅最高，由2022年的每立方米34微克，暴升32%至45微克；一般監測站的年均濃度亦升8%，達到每立方米64微克，皆是環保署監測站自2004年有紀錄以來最高水平。其他主要污染物的年均濃度亦有明顯升幅，例如微細懸浮粒子（PM2.5）在一般監察站的年均濃度按年升24%，幅度達29%；可吸入懸浮粒子（PM10）路邊監察站的年均濃度亦升24%。