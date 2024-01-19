北上養老遭濫用 議員籲收緊審批

【本報訊】港府鼓勵長者北上養老，但議員洪雯就相關的跨境福利措施發出警號，指香港的資產審查難以延伸至內地，較難評估有關政策對公共財政帶來多大的影響，但有機會對政府開支帶來沉重負擔，呼籲收緊審批。議員陳健波就留意到中港易起矛盾，認為政府不能掉以輕心，要多做有利兩地融合的工作。

洪雯昨在立法會相關辯論中指福利可攜的原意，是讓依靠福利生活的香港基層到內地養老，藉此改善生活條件同減輕政府負擔。然而有調查顯示，目前在內地生活的約50萬持有香港身份證人士有部分是中產，反而基層人士要仰賴公屋、綜援及醫療等福利而固化在香港。她又指廣東和福建計劃，留意到領取有關津貼人士，本身與香港沒多大關連，只因各種原因而取得香港身份證。疫情下政府免除居港限制，導致不少人申領津貼返回自己原居地養老，結果納稅人資源被濫用，她呼籲有關計劃的審批必須收緊。

中港易矛盾 倡多融合工作 身兼行政會議成員的議員陳健波指，即使港人愛北上消費，內地人常常來港自由行，但兩者皆僅限於旅遊消遣，欠缺實質的交流，日常生活易起矛盾，難以融合發展，更遑論推進大灣區一體化。他指近日更不時聽聞內地人透過小紅書對香港的負面陳述，如批評港人的服務態度，嘲諷香港的金融中心地位等等。儘管當中或涉及誤解，但港人亦對內地人有不良情緒。他指兩地矛盾一定有，政府不能掉以輕心，建議多做有利兩地融合的工作。