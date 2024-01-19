舞台劇頒獎禮不獲資助 議員斥當局做法粗暴

【本報訊】香港戲劇協會日前在社交平台貼文，指上月接獲多年來一直資助協會舉辦「香港舞台劇獎」頒獎禮的藝術發展局的信件，指不資助協會舉辦今年第32屆香港舞台劇獎頒獎禮，並扣起最後一期資助。協會對舉措表示驚訝。藝發局主席則指該局分配資源時，有責任將違反本地法律和《港區國安法》的風險減至最低，有議員斥做法「粗暴」，屬「政治凌駕藝術」，憂造成寒蟬效應。

翻查資料，香港戲劇協會於上屆邀請漫畫家尊子和新聞工作者蔡玉玲出席活動。康文署指今年不會向協會贊助場地作舉行頒獎禮，又指會考慮多個因素。

藝發局指要將風險減至最低 藝發局主席昨回應時指藝發局的資源是公帑，需要特別謹慎運用，藝發局並非執法機構，但有責任將違反本地法律和《港區國安法》的風險減至最低。被問到事件是否與去年頒獎禮的頒獎嘉賓有關，他指去年頒獎禮「出了一些事件」，引起不同持份者的關注，藝發局必須正視。

社福界議員狄志遠認為屬非慣常做法，而突然暫停資助更屬罕見，形容做法「粗暴」，不作任何解釋不能接受，屬「政治凌駕藝術」，質疑如果因為部分嘉賓問題，明顯存在有政治審查，更超過國安法要求。他坦言事件令藝術界有嚴重寒蟬效應，當局做法儼如製造紅線，擔心將令業界難以創作。