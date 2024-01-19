Mark Simon直認為《蘋果》介紹寫手

Mark Simon

【本報綜合報道】壹傳媒黎智英涉違反《港區國安法》的案件審訊持續，壹傳媒前行政總裁張劍虹周三出庭作供時指，黎智英對《蘋果日報》英文版編採運作有清晰指引，也會透過其私人助理Mark Simon及壹傳媒前董事祈福德（Mark Clifford）介紹「寫手」。Mark Simon周三向美國傳媒承認有找寫手，同時再次說三道四，指這不是甚麼驚奇的事，基本上是新聞活動、新聞管理。

聲稱張被迫指控朋友 Mark Simon表示，自己10多年來在壹傳媒旗下的刊物撰寫英文專欄，亦有邀請他人為《蘋果日報》撰文，包括諾貝爾經濟學獎得主史密夫（Vernon L. Smith）及「歐元之父」孟岱爾（Robert Mundell），故不知道控方想指出甚麼。

Mark Simon續稱，自己在2001年認識張劍虹，二人是朋友，張劍虹被迫指控他的朋友及老闆，是令人感到極為可怕，這對很多人是十分難受的。Mark Simon說《蘋果日報》圈子現時有很多訊息，他聲稱張劍虹與控方達成協議，只能說他要說的事。

祈福德亦發聲明，承認有為《蘋果日報》尋找撰稿人，又指張劍虹的證供中沒有任何內容指控黎智英違法。祈福德沒有對張劍虹的證供感到憤怒，而是感到無比悲傷，認為黎智英等人應立即獲釋。