黎智英望走向美國 心急推《蘋果》英文版

張劍虹繼續作供 揭成立初衷 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹繼續作供。張表示，黎成立《蘋果日報》英文版的原因，是為得到外國讀者支持，讓《蘋果》走向美國，並形容黎對此「好心急」。同時，黎亦表明冀透過與外國政客訪談，製造輿論，希望獲外國援助。

黎智英昨繼續穿上啡色皮褸應訊，間中會抄寫筆記。庭上所見，張劍虹一直專心作供，沒有與黎交流。張作供指，2020年5月某日，黎智英設立名為「English News」的WhatsApp群組，成員除了張外，還包括前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光等。黎開宗明義說，覺得有需要成立英文版《蘋果日報》，並談到其期望、目標和做法，吩咐管理層盡快「傾吓」如何處理。

揀文章翻譯 要有關抗爭反政府 張續指，黎曾在群組內說，如果有外國讀者訂閱支持，會給《蘋果》很大幫助，同時可以讓《蘋果》走向美國。黎希望美國讀者能成為美國政治及《蘋果》的槓桿。而黎對此事亦十分心急，冀英文版「快啲面世」，曾催促負責同事。黎指示張找馮偉光負責英文版，張遂在5月下旬相約馮午餐，馮答應，並在同年6月初上班。

張說，《蘋果》英文版中，部分是由中文版揀選文章，並翻譯成英文，部分是由寫手去寫。黎訂下揀選文章的原則和框架，即要有關抗爭、逆權、制裁，以及反港府反中共，寫手要「偏黃」，表明不要「Pro China（親中）」的文章。黎不會自己挑選文章，而是由馮偉光根據黎的準則去選擇。

黎主持訪談 盼藉此獲外國援助 至2020年7月起，黎智英開始主持名為「Live Chat with Jimmy Lai」的節目，談香港局勢，包括國安法如何影響香港金融中心地位、對法治的影響等。張指出，黎這樣做之目的，是希望在國安法生效後，透過與外國具影響力的政客、前官員、學者等訪談，造成輿論，好等獲外國援助。黎及其助理Mark Simon會負責選擇訪談嘉賓。

庭上昨日亦展示從黎智英手機取得的WhatsApp對話。當中顯示，2019年3月，黎智英轉發一張陳方安生與時任美國副總統彭斯會面的照片給張，並說這是重大新聞，吩咐張用這新聞做到「最大嘅效果」，黎稱這也是美國前駐港總領事郭明瀚的建議。張當時回答稱「收到」。張對此解釋，以他理解，黎的意思是要把新聞「做到最盡」，包括嘗試聯絡陳方安生或隨行人士，以了解會見內容，及把新聞放到頁面焦點，張遂叫羅偉光盡量採訪會面詳情，同時把黎的訊息，轉發給前蘋果副社長陳沛敏。

庭上亦展示了有關的《蘋果》頭版，題為「彭斯晤陳太，關注港人權 學者：高規格接待向京施壓」的文章。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

張劍虹 張劍虹供詞重點