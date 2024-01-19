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黎智英望走向美國 心急推《蘋果》英文版

黎智英涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪。 黎智英涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪。
黎智英涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪。
張劍虹繼續作供 揭成立初衷
壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹繼續作供。張表示，黎成立《蘋果日報》英文版的原因，是為得到外國讀者支持，讓《蘋果》走向美國，並形容黎對此「好心急」。同時，黎亦表明冀透過與外國政客訪談，製造輿論，希望獲外國援助。
黎智英昨繼續穿上啡色皮褸應訊，間中會抄寫筆記。庭上所見，張劍虹一直專心作供，沒有與黎交流。張作供指，2020年5月某日，黎智英設立名為「English News」的WhatsApp群組，成員除了張外，還包括前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光等。黎開宗明義說，覺得有需要成立英文版《蘋果日報》，並談到其期望、目標和做法，吩咐管理層盡快「傾吓」如何處理。
揀文章翻譯 要有關抗爭反政府
張續指，黎曾在群組內說，如果有外國讀者訂閱支持，會給《蘋果》很大幫助，同時可以讓《蘋果》走向美國。黎希望美國讀者能成為美國政治及《蘋果》的槓桿。而黎對此事亦十分心急，冀英文版「快啲面世」，曾催促負責同事。黎指示張找馮偉光負責英文版，張遂在5月下旬相約馮午餐，馮答應，並在同年6月初上班。
張說，《蘋果》英文版中，部分是由中文版揀選文章，並翻譯成英文，部分是由寫手去寫。黎訂下揀選文章的原則和框架，即要有關抗爭、逆權、制裁，以及反港府反中共，寫手要「偏黃」，表明不要「Pro China（親中）」的文章。黎不會自己挑選文章，而是由馮偉光根據黎的準則去選擇。
黎主持訪談 盼藉此獲外國援助
至2020年7月起，黎智英開始主持名為「Live Chat with Jimmy Lai」的節目，談香港局勢，包括國安法如何影響香港金融中心地位、對法治的影響等。張指出，黎這樣做之目的，是希望在國安法生效後，透過與外國具影響力的政客、前官員、學者等訪談，造成輿論，好等獲外國援助。黎及其助理Mark Simon會負責選擇訪談嘉賓。
庭上昨日亦展示從黎智英手機取得的WhatsApp對話。當中顯示，2019年3月，黎智英轉發一張陳方安生與時任美國副總統彭斯會面的照片給張，並說這是重大新聞，吩咐張用這新聞做到「最大嘅效果」，黎稱這也是美國前駐港總領事郭明瀚的建議。張當時回答稱「收到」。張對此解釋，以他理解，黎的意思是要把新聞「做到最盡」，包括嘗試聯絡陳方安生或隨行人士，以了解會見內容，及把新聞放到頁面焦點，張遂叫羅偉光盡量採訪會面詳情，同時把黎的訊息，轉發給前蘋果副社長陳沛敏。
庭上亦展示了有關的《蘋果》頭版，題為「彭斯晤陳太，關注港人權 學者：高規格接待向京施壓」的文章。
涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022
張劍虹張劍虹
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