被問競逐中大校長 陳家亮：會裝備好自己

【本報訊】陳家亮月底正式卸任中文大學醫學院院長，擔任中大醫學院院長11年，是歷史上在任最長的院長，亦是首名擔任此職位的中大校友。中大校長段崇智早前請辭，陳被問及會否競逐校長一職時，沒有正面回應，僅表示會裝備好自己，迎接未來邀約。至於會否考慮入「熱廚房」、擔任公職，陳僅稱自己「眼光太窄」，未來會好好學習管理，他又笑言，與現任各局長熟稔，如有公職邀約會當是學習機會。

掌醫學院11年 自豪看到人成長 近期中大校政風波連連，陳家亮形容與段崇智的關係是「亦師亦友」，坊間不少揣測不準確及欠公允，並指人事問題屬短暫問題，「每個地方都會有」，最重要是做好本分、緊守崗位，「話知出面發生咩事」。回顧11年在任生涯，他認為最自豪是「看到人的成長」，不少教研團隊成員於國際學術界成為「巨星」。他自言對於醫療創科發展仍有抱負和理想，卸任後繼續從事科研及教學工作，協助香港打造成醫療創科中心。

他又談到中大醫學院的傑出人才及團隊，如去年憑「無創性產前診斷技術」獲美國「拉斯克獎」的中大醫學院副院長盧煜明、被國際腫瘤學平台譽為「腫瘤學巨人」的腫瘤學系系主任莫樹錦等，稱自己最大的成就是「搵到一班叻過自己的人做團隊」。至於外科學系教授趙偉仁將接任院長一職，陳表示，與趙偉仁認識數十年，過往合作無間，對方為人隨和，學術水平亦屬世界頂尖，形容由其接任院長「如釋重負」，相信一定會青出於藍。