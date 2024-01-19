葵涌醫院爆新冠水痘

【本報訊】葵涌醫院精神科男病房及智障科男病房分別爆發新冠病毒及水痘。該院表示，有10名病人確診新冠肺炎，另有兩名病人感染水痘及一名員工疑似感染水痘。相關病房已暫停接收新症，並進行徹底清潔消毒。精神科男病房同時暫停探訪安排。

精神科男病房 停收新症探訪 據院方表示，一名26歲確診新冠男病人於上周五（12日）起入住葵涌醫院一精神科男病房，兩日之後，該病房於14日起先後有9名病人出現發燒或呼吸道感染徵狀，年齡介乎18歲至87歲。經檢測後確診新冠病毒。全部10名病人現正接受隔離治療及情況穩定。該病房已暫停接收新症及探訪安排。

另一方面，該院智障科一個男病房自周一（15日）起，先後有兩名年齡分別為25歲及32歲的病人出現紅疹或水疱，經檢測後確診感染水痘，有關病人現正接受隔離治療，情況穩定。此外，該病房有一名員工昨日起出現紅疹及水疱，該名員工已由今日起休假。

葵涌醫院感染控制組在接獲報告後隨即展開接觸追蹤調查，院方已陸續通知有關接觸者，並安排過去沒有接種過水痘疫苗或未能確定是否曾感染水痘病毒的接觸者接受抗體測試，評估他們是否需要接受醫學監測或隔離。