公院急症壓力爆煲 促擴基層醫療疏導

醫科生需求增 兩院校可各多收百人 本港公營醫療系統人手長期短缺，尤其公立醫院急症室被輕症患者「塞爆」，更添醫護人手壓力，長遠亟需培訓更多本地醫生。目前中大及港大醫學院學額均不足300個，兩間院校均表示，未來可加至400個學額，科技大學早前亦稱爭取設立本港第3間醫學院。對於衞生當局早前表示擬增急症室收費打擊濫用，中大及港大醫學院院長均認為，發展基層醫療對紓緩急症室壓力更重要。

目前兩間醫學院的醫科學額均是295個，中大早前表示，期望未來3年能逐步增至400個學額。中大醫學院院長陳家亮指，院方早於6、7年前已開始籌備增加學額，已獲財委會撥款增建教學科研大樓，規模是亞洲最大，期望建成後能夠吸引更多人才。他又指出，增加學額後仍可維持「小班教學」模式，在軟件及硬件上均準備好增加學額，並解釋400個學額是參考外地大規模醫學院而得出，形容並非「神奇數字」，增收多於400個「一定得」，更重要是評估本地醫療人手的需求。

劉澤星：擇優而錄更重要 港大醫學院院長劉澤星日前亦表示，學額在過去12年已增加四成，有條件在未來4至5年增至400個學額，院方有經驗應付。對於外界關注港大醫科取錄聯招學生的比例偏低，未能兌現該院多年前承諾，劉澤星認為大學「擇優而錄」更重要。

科技大學早前表示，爭取設立本港第3間醫學院，劉澤星認為，增設醫學院之目的都是為了培訓人才，與增加學額無衝突，陳家亮亦指，會支持增設本地醫學院以紓緩醫療人手短缺，相信每間醫學院均有自己獨特定位。

衞生當局早前表示，研究增加公院急症室收費以打擊濫用，陳家亮分享自身診症經驗，有學生於清晨6時上學前因暗瘡到急症室求診，認為濫用情況存在，又指出於固有觀念，在本港公營醫療系統推行「用者自付」有阻力，對於當局依病人危急程度調整收費的方案，需要更多時間討論。劉澤星則認為，不應只聚焦加價多少，更重要是發展基層醫療，做好預防，亦有助更好運用資源。