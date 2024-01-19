醫健：職場健康：工作與腸胃病
現代人生活節奏緊張，不少上班族除經常加班工作外，有時更忙得連用餐時間都要兼顧工作。長期食無定時加上過大的工作壓力，容易引致腸胃病，這不但影響患者的工作和生活，亦有損社交和心理健康。
腸胃病泛指所有消化道的疾病，常見的腸胃病包括消化性潰瘍（胃潰瘍或十二指腸潰瘍）、胃酸倒流、腸易激綜合症及急性腸胃炎。消化性潰瘍是由於胃酸與胃部及十二指腸內壁製造的保護性黏液出現失衡，令胃或十二指腸的黏膜受到胃酸侵蝕而導致糜爛及潰瘍。胃酸倒流就是由於食道與胃部連接處的括約肌功能失常，令胃液及食物回流至食道，引起不適症狀，嚴重時可導致食道炎或食道狹窄。腸易激綜合症就是腸道生理功能紊亂的疾病，患者的腸道對多種外來的刺激有劇烈的反應，導致腸胃蠕動不正常或抽搐，以及腸道黏液分泌過多。至於急性腸胃炎就主要由於進食了受細菌、病毒或毒素污染的食物或飲品而引起。
輪值工作、夜間工作或作息時間不定的工作模式，均會影響員工進食三餐和排便的規律。工作壓力大會令精神緊張，促成胃酸分泌增加和加快腸蠕動。這些工作因素皆較易引致消化性潰瘍、腸易激綜合症及胃酸倒流。保持健康的生活及工作方式對預防腸胃病非常重要，包括保持心境開朗、養成良好生活習慣 （如戒煙、恒常進行體能活動）、注意飲食健康（如避免暴飲暴食、多吃水果和蔬菜、喝足夠的水及減少或避免飲用含酒精或咖啡因飲品）。如果患上腸胃病，除了保持健康的生活方式，亦應多了解自己的病情，遵從醫護專業人員的治療指示及定期覆診，以適當管理和控制病情。
職業安全健康局
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