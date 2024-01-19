醫健：職場健康：工作與腸胃病

腸胃病泛指所有消化道的疾病，常見的腸胃病包括消化性潰瘍（胃潰瘍或十二指腸潰瘍）、胃酸倒流、腸易激綜合症及急性腸胃炎。消化性潰瘍是由於胃酸與胃部及十二指腸內壁製造的保護性黏液出現失衡，令胃或十二指腸的黏膜受到胃酸侵蝕而導致糜爛及潰瘍。胃酸倒流就是由於食道與胃部連接處的括約肌功能失常，令胃液及食物回流至食道，引起不適症狀，嚴重時可導致食道炎或食道狹窄。腸易激綜合症就是腸道生理功能紊亂的疾病，患者的腸道對多種外來的刺激有劇烈的反應，導致腸胃蠕動不正常或抽搐，以及腸道黏液分泌過多。至於急性腸胃炎就主要由於進食了受細菌、病毒或毒素污染的食物或飲品而引起。