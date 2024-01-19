北都擬議濕地保育公園 逾78公頃遭非法毀損

港府放生破壞濕地行為，保育淪為口號！有團體昨日發表研究報告，發現自政府提出北部都會區發展意向後，4個擬議濕地保育公園最少有78.8公頃、即面積等同4個維園的濕地遭非法破壞，當中重災區蠔殼圍在近兩年所遭到破壞的面積、增長速度等均屬「榜首」；而三寶樹更有濕地淪為「北都垃圾樂園」，即使團體舉報亦只是「治標不治本」，甚或「放生執法」。團體批評政府對保育濕地「反口覆舌」，敦促政府加快落成三寶樹濕地公園，避免破壞濕地行為擴散。

團體斥舉報治標不治本 長春社聯同綠色和平發布《力保濕地：北都公布後的濕地破壞研究》，提到港府早前推出的4個濕地公園，即南生圍，三寶樹、蠔殼圍及香港濕地公園擴展部分的擬議範圍，在提出北都發展近兩年，已有破壞擴張的趨勢，濕地未保先失。當中蠔殼圍成為最大破壞黑點，區內破壞個案由2021年的7宗，增至去年累計共23宗，而在兩年半間的破壞面積亦由17.6公頃增至36.9公頃，增幅逾一倍。

三寶樹濕地公園更成為率先淪陷的地區，長春社公共事務主任周藹銓表示，因政府去年提出將三寶樹的部分擬議範圍「搶地」予新田科技城後，至少有4個地點遭破壞，涉及面積約27.2公頃，逾半位於濕地保育區內。其中位於新田惇裕路旁的魚塘濕地，早於2014年被發現違規倒泥破壞，至2022年及去年再被發現破壞行為變本加厲，團隊現場考察僅一小時內，已發現至少7架泥頭車疑非法倒泥，更揭發其中一架泥頭車駛入一個私人住宅項目地盤，周形容此地已淪為「北都垃圾樂園」。

執法行動不足變相放生 綠色和平資深項目主任陳可淳批評，雖然政府屢次在不同地點執法，但相關地點的破壞行為仍然持續，甚至有個案執法行動「執一半唔執一半」，只發出強制執行通知書而非恢復原狀通知書，即毋須非法霸地破壞人士恢復原狀，變相放生破壞。

團體促請政府三管齊下保育濕地，包括加快落成三寶樹濕地公園、為新田科技城重新劃界以及相關部門加強執法，不要令本港淪為「國際濕地遺址」。