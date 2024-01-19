失業率維持2.9% 10.5萬人無工開

【本報訊】本港最新一期失業率維持2.9%，就業不足率亦為1%。不過，按失業率推算，仍有105,700人無工開。港府發言人表示，勞工市場短期內應會維持緊絀。儘管仍然不利的外圍環境或會有一些負面影響，預期訪港旅遊業及私人消費的進一步復甦應會繼續支持勞工需求。

勞動人口減約8600人 政府統計處昨日公布，去年10月至12月經季節性調整的失業率為2.9%，與對上一期、即去年9月至11月的比率相同，總就業人數則由去年9月至11月的3,708,700人，下跌至去年10月至12月的3,706,800人，減少大約1,900人。而同期的總勞動人口亦由3,821,100人下跌至3,812,500人，一共減少約8,600人。

就業不足人數方面，去年10月至12月有37,000人開工不足，與對上一次的36,600人大致相若。

當局又指，去年10至12月各個行業的失業率維持在低水平。與對上一期比較，大多數行業的失業率保持下跌或不變。勞工處在期內平均每月錄得85,700個來自私營機構的空缺，按年下跌15.4%，較前下降了6.4%。