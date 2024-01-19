4外勞小巴司機補考 3人仍不合格

【本報訊】政府去年批准運輸業界輸入外勞，首批30名外勞小巴司機已於早前抵港，當中6人獲安排參加公共小巴駕駛執照考試，卻僅有兩人路試合格。據稱有關營辦商早前安排不合格的4人補考，結果只有一人合格，餘下外勞若再不合格則會解僱。有業界人士指，外勞抵港後即使未開工仍獲支薪，致部分外勞對通過考試開工積極性不足。

未開工有糧出 致積極性不足 據知，至今共有6名外勞司機參與考試，兩人首次考試合格，其餘4人已補考，當中一人合格，內部訓練後將「開工」。有業界擔心部分外勞司機可能發現只是接受訓練和考試、未正式開工都可獲支薪最少1.43萬元，令通過考試「積極性不足」。據稱，業界亦希望政府考慮安排內地司機自行來港自費考小巴牌，減輕業界承擔司機要補考多次之風險成本。而有曾乘搭由外勞司機駕駛的47M小巴的乘客稱，感覺有關司機駕駛的車速較慢，停車時會略帶猶豫，惟能以廣東話與乘客溝通。

另外，西貢1、2號小巴（專線）小巴有限公司總經理馮致華向傳媒表示，外勞司機已經安排2月6日在駕駛學院上課、14日考牌。現時公司已安排一輛5人貨櫃車作為工程車讓外勞司機乘坐，以了解及學習西頁區內的路面情況。據他了解，現時有百多名外勞小巴司機已抵港準備考牌。而營辦商招聘時已向外勞司機說明，若兩次考牌不合格將會被取消合約，並將在內地重新招聘新司機取代。他認為外勞小巴司機考牌表現差強人意，相信這與司機準備不足有關。