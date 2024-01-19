新公僕守則未釋疑 憂爭取加薪踩紅線

規定禁止批評政府 工會指政策有模糊 政府在上月13日公布更新版的《公務員守則》諮詢稿，並展開徵詢職方的意見，諮詢期今日結束。雖然當局在過去一個月先後向立法會及多個公務員解釋更新版的內容，但有工會仍然感到憂慮，擔心行為干犯守則。香港公務員工會聯合會幹事梁籌庭指暫沒收到諮詢文件進度報告，亦沒有解釋內容，針對守則指公務員不得以公職身份批評政府，他直言擔心日後爭取薪金調整因此限制而有困難；但政府人員協會主席馬志成曾參與諮詢稿發表當日的更新公務員守則工作簡介會，他指對更新守則滿意。

更新版守則諮詢稿指出，要求全體公務員應熟知《港區國安法》條文；不可以公務員身份批評任何政府政策，或支持其他人的反對意見。曾多次被問及如參與工會組織對政策活動，能否以私人身份表達意見及參與示威，公務員事務局局長楊何蓓茵指工會成立主要目的是為職工爭取利益，因此工會從事這些事項完全沒有問題，如工會是對政策有批評，公務員則要跟從守則辦事，她指規則不難遵守，大部分公務員一向遵守。

不過，有工會仍然擔心會干犯守則。梁籌庭表明同意守則保留「政治中立」，認同公務員需要不偏不倚，但守則規定公務員不得以公職身份批評政府，而工會每次會爭取的薪酬調整，實際上也屬於政府政策的一部分，擔憂日後批評和對爭取薪酬調整而採取的遊行等行為都會違反守則，甚至可能干犯刑事罪行。

「港英時期亦有類似規例」 雖然有工會代表仍有憂慮，但馬志成則認為楊何蓓茵在當日工作簡介會解釋得十分清楚，認為過去港英時期亦有類似規例，因此對更新守則沒有意見，又指更新版守則有採納先前工會意見，直言守則「冇問題」。

對於更新版守則的內容，華員會會長利葵燕指由於工作簡介會當日，華員會一行30多人正在北京的國家行政學院進修，故未知楊何蓓茵對更新版守則的解說。

公務員事務局回應指，更新《公務員守則》的諮詢稿的諮詢期在今日完結，局方會考慮收集到的意見，敲定更新版守則，並向所有政府僱員頒布。

原版公務員守則基本信念有6項，包括堅守法治；誠實可信、廉潔守正；行事客觀、不偏不倚；政治中立；對所作決定和行動負責；盡忠職守專業勤奮。而更新版公務員守則諮詢稿則將基本信念新增至12項，包括維護憲制秩序及國家安全；以民為本；熱心公共服務；盡忠職守；堅守法治；廉潔守正；政治中立；專業精神；團隊精神；效益為本；績效問責；保密原則。

梁籌庭