查兒童色情物揭家庭性侵案 拉9人

【本報訊】執法部門近日發現有人上載兒童色情影片或相片至互聯網，同時亦有人經網站或點對點分享軟件下載相關影片或相片。人員鎖定涉案人士的住址，並於本周二突擊搜查全港多處地點，分別以涉嫌「製作兒童色情物品」、「管有兒童色情物品」、「發布兒童色情物品」及「非禮」拘捕9名男子（15至39歲）。人員檢獲12部電腦、6個外置儲存裝置及9部手機。該些案件涉及約190段兒童影片，以及738張兒童色情照片。

調查人員指出，被捕人士透過各種途徑下載兒童色情物品，再儲存在不同電子裝置內，亦有人把相關色情物品上載至雲端硬碟儲存。人員檢視被捕人士儲存的涉案照片及影片，加上在現場進行的調查，發現其中兩名被捕人士曾拍攝家中未成年親人的裸露畫面，另有一宗案件涉及猥褻行為。

15歲仔涉偷拍胞妹裸體 首宗案件的被捕人是一名15歲中四學生，他的電腦內藏有23段涉及兒童色情的片段，內容均為偷拍妹妹的裸體或下體，至於拍攝背景則為被捕人士的住所。初步調查相信，被捕人士拍攝影片時年僅13歲，至於受害人則9歲，相信她在不知情下被偷拍。第二宗案件的被捕人是28歲的實驗室助理，人員從他的電腦尋獲6段兒童色情片段和39張兒童色情照片，當中有24張照片是偷拍其胞妹的下體；至於其他影片或照片，相信是從網上下載獲得。根據調查，被捕人士約在4年前偷拍當時約10歲的胞妹。目前暫無證據顯示，兩宗案件的受害人曾受到其他形式的性侵犯。

第3宗案件的疑犯為18歲學生，情報顯示他曾經上載多段兒童色情片段和多張兒童色情照片，人員檢查其電子裝置，始終未能尋獲該些影片及照片，但經現場調查後，發現有人涉嫌於2023年性侵犯其10歲妹妹，隨即把他拘捕扣查。

調查人員指該3宗案件均涉及家庭內的性侵犯，執法部門已就案件與社會福利署緊密合作，確保受害人和施虐者不會在「同一屋簷下」。至於其他涉案影片及照片，初步相信受害人均置身海外，並非本地人士。