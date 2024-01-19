正生書院爭議不斷 帳目備受關注

【本報訊】基督教正生會創辦近40年，旗下正生書院專門為濫藥青少年提供戒毒服務及中學教育，惟正生會及正生書院多年來爭議不斷，有關校舍興建、籌款等引發不少是非，亦曾被指財政混亂，於海外投資生意等。該校雖一直聲稱屬私人學校，但因宣傳得法，屢次籌款均獲熱烈響應，但該校帳目問題亦一直引起質疑。

基督教正生會於1985年成立，聲稱是基督徒營辦的服務機構，1993年在大嶼山芝麻灣成立戒毒中心，5年後註冊為中學，改名「正生書院」，專為濫藥青少年提供戒毒、更生服務及正規中學教育，一度設有6間戒毒治療及康復中心（院舍）。創辦該團體的林希聖曾於2009年向政府申請要求遷校至梅窩，期間師生更一度在立法會門外紮營5天要求遷校，引起當地居民強烈反對，最終沒能成事。

沒按法定要求公布財政

該團體另一大爭議是帳目混亂及沒按法定要求公布帳目，政府早於2010年要求正生會將戒毒治療及康復中心暨教育服務在營運和財務上與其他服務分開處理，但正生會拖拉多時。校舍方面，政府曾指正生會位於下徑和長洲全部4所戒毒治療及康復中心，均不符發牌規定。至於正生會要求於芝麻灣下徑原址重建一事也爆發爭拗，政府跨部門官員最後批准計劃，正生會亦於2015年發起籌款行動，最終籌得近1,900萬，再加上禁毒基金撥款5,000萬，新大樓「下徑中心」已於2022年落成。