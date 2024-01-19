正生會 半億善款涉私吞落肚 7董事4被捕3潛逃

為戒毒所募捐錢匯英美 通緝包括始創人校長 執法部門在去年杪接報，指基督教正生會（香港）有限公司（下稱正生會）帳目混亂。經調查後，揭發有人於2020年用正生會名義發起籌款，聲稱該會附屬機構基督教正生書院有限公司（下稱正生書院）財困，要求市民捐款。但由2020年至2023年，有正生會董事卻把該會逾5,000萬銀行存款匯至英美，懷疑挪用款項作非慈善用途。執法部門在過去兩日拘捕正生會4名男董事，並通緝包括正生會始創人林希聖及正生書院校長陳兆焯在內的3名離港董事。

執法部門收到舉報後，針對正生會所獲善款的下落展開調查，當中有證據顯示，2020年10月至12月期間，有涉案人士以正生書院校長身份，透過個人社交平台帳戶和大眾媒體發起籌款，聲稱正生書院在同年的捐款情況跌至新低，並提供了不實的捐款數字，又聲稱所獲善款會全部用於書院的教育活動，呼籲市民加入「正生助學計劃」，目標是每個月籌得30萬元支持營運。惟初步調查顯示，正生會在募捐前收到的善款一直錄得增長，並無財困，而正生書院一直依靠正生會撥款營運，此期間收到的撥款卻異常下跌。

正生書院獲撥不足一成 根據紀錄，正生會在2020年籌得約4,500萬元，惟正生書院最終所獲撥款，只佔整體捐款不到一成。調查亦發現，正生會部分捐款戶口，在2020年至2023年期間有超過300次的大量資金移動，包括轉移到該會旗下10多個銀行帳戶，以及正生會董事和正生書院校長私人持有的3個銀行帳戶，而該些資金移動亦包括資產購買和出售。另於2022年至2023年，正生會戶口分別透過13次匯款，把大量資金匯至英國及美國，涉款逾5,000萬元。有涉案董事不但在案發後離港，更有人涉嫌早在募捐活動前半年開始整理個人資產，待籌款活動結束，一方面暗中轉移正生會資金，一方面賣樓移居外地。

基於上述調查結果，人員有理由相信有人利用正生會董事身份行騙，以虛假陳述誘使公眾捐款，遂於前日及昨日採取行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕4名正生會男董事，他們分別為鄭天諾（34歲）、劉振華（50歲）、湯德崇（69歲）以及李永雄（77歲）；並通緝正生會始創人林希聖（69歲）、正生書院校長陳兆焯（63歲）及陳友志（62歲）共3名已離港董事。

凍結涉案戶口約600萬 人員搜查多個地點，包括被捕人住所、辦公室及正生會的審計公司等。該部門亦已針對正生會及該會董事的銀行戶口採取必要措施，以保障正生會及正生書院的財產，阻止市民的捐款被匯走。據悉執法部門已凍結涉案戶口約600萬元。

對於有人挪用善款作其他用途，執法部門予以嚴厲譴責，認為此舉不但降低市民作慈善捐款的動力，亦大大影響相關受助機構的運作。行動後，執法部門已主動通知有關部門，保安局禁毒處、教育局及社會福利署均非常重視事件，並且積極採取跟進行動。

此外，正生會作為本地獲豁免繳稅的慈善機構，涉案人士將資金轉移作不明用途，有機會違反稅務條例第88條的免稅條件要求。就此一點，執法部門會向相關部門匯報情況要求跟進。執法部門又強調，行動並非針對正生會的正常運作，而涉案董事在整個過程中，從未向公眾交代海外匯款的詳情，目前款項的用途和去向仍然未明，但該部門會緊密監察相關銀行帳戶，確保善款不被挪用。

正生會與正生書院被指帳目不清已非首次。2009年7月，有指正生會懷疑挪用正生書院學費，補貼於內地投資的旅遊及農業公司，其中更疑似經營色情娛樂場所。廉政公署介入調查，派出大量人力搜查正生會院、林希聖和陳兆焯住所等地方，檢走大批文件。直至2010年3月，廉署以書面通知正生會正式終止調查，並無發現貪污違規，事件中無人被捕。

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