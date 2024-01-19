北區將辦夜繽紛 料花逾117萬

【本報訊】為振興地區經濟，全港18區均積極籌辦日夜都繽紛的活動。北區擬於下月舉辦「聯和燈墟」和「沙頭角元宵同樂日」，冀藉此吸引人流、帶動消費。然而兩主題活動未有實質經濟收益前，需為有關開支先作準備，預計合共117.8萬元，有關款項將由社區參與計劃撥款支持。

北區區議會擬於2月1日至14日舉行的「聯和燈墟」，屆時被評為三級歷史建築的聯和市場，其戶外空間將布置以新春為主題的立體裝置，亦會在鄰近的聯和墟遊樂場的圍欄布置燈飾。

燈飾及裝置的亮燈時間為晚上6時至9時，藉以吸引遊人在夜間到訪。涉及聯和燈墟的開支為 603,000元，款項由社區參與計劃撥款支持。

陸上龍舟 元宵節沙頭角同樂 因應沙頭角禁區第二期開放計劃已順利展開，除中英街外的沙頭角禁區容許持禁區許可證的旅客進入，北區民政事務處將與沙頭角區鄉事委員會合作，於元宵節當日在沙頭角兒童遊樂場舉辦「沙頭角元宵同樂日」，除了豎立介紹沙頭角歷史及文化的展板，又會安排陸上龍舟、魚燈舞及舞麒麟等傳統特色的環節供市民欣賞，當地居民亦會於場地派發當地的特色賀年小食和製作示範，同樂日所涉開支為575,000元。