除夕旅客滯港 議員轟官員無影

議員馬逢國指去年底跨年煙花吸引大量旅客本為件好事，然而政府部門及旅遊推廣機構未有就訪港旅客來港數字推測，「搞出訪客變成露宿者嘅大頭佛」，更質疑「當時負責旅遊嘅政策局，有冇即時察覺發生咗咩事呢，交通部門嘅主管喺邊度呢？」認為事件反映政府部門在大灣區融合上，仍在解讀政策上。

促「合作查驗 一次放行」通關

旅遊界議員姚柏良指香港部分口岸設施，需加快改善配套和運作，設計亦不合時宜。他促政府開拓更多過關模式，做好商務客源，建議安排跨境直升機服務，以及發展遊艇自由行。議員陳沛良認為反映24小時通關口岸有需要增加同優化，落實「合作查驗，一次放行」通關模式。他又質疑計劃實施超過半年，執行上仍有諸多不便。另一議員楊永杰表示，既然政府有意興建港深西部鐵路，港島西至洪水橋鐵路，建議同步建設前海香港國際機場支綫，利用此聯通深圳機場前海和深圳灣，打造空鐵聯運網絡，又倡可以在前海站和深圳灣採用一地兩檢，以提升效率。